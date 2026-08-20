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Mesaj RO-Alert: Încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României. S-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Tulcea

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Foto: Profimedia Images
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O dronă a intrat în spaţiu aerian românesc, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galaţi, iar la ora 03.24 a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, judeţul Tulcea, într-o zonă nepopulată, se arată într-un comunicat al MApN. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. A fost transmis un mesaj RO-Alert.

„În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina.

 Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană”, se arată în comunicat.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.20.

 „La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați.

 La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, se precizează în comunicat.

 O echipă de militari s-a deplasat spre locul impactului pentru securizarea zonei.

 Alerta aeriană a încetat la ora 03.52.

 

Editor : M.C

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