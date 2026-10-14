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Mesaj RO-Alert, miercuri dimineață, privind posibila incursiune a unor drone, pentru nordul judeţului Tulcea

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drona ruseasca profimedia
Foto: Profimedia
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Autorităţile au emis, miercuri dimineaţă, pentru nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert privind posibila incursiune a unor drone.  Reprezentanţii ISU Tulcea au precizat că, până în prezent, nu au fost primite apeluri, scrie News.ro.

„Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în casă, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, este mesajul RO-Alert transmis, miercuri dimineaţă, populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea.

Potrivit ISU Tulcea, până la ora transmiterii acestei ştiri nu au fost semnalate apeluri de urgenţă.

 

Editor : M.C

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