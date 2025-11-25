Live TV

News Alert Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Galați: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”

Data actualizării: Data publicării:
roalert

Locuitorii din județul Galați au primit în această dimineață mesaje RO-Alert, care avertizează în privița atacurilor rusești asupra portului Reni de pe Dunăre, aproape de granița cu România.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”, se atată în mesajul RO-Alert, care le cere oamenilor să se adăpostească.

Este pentru prima dată când aceste mesaje RO-Alert sunt emise dimineața și nu în cursul nopții.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ar fi pătruns obiecte necunoscute în spațiul național al României. Nu se știe exact locația, însă cel mai probabil în județul Galați.

nouă serie de atacuri aeriene ruseşti masive au vizat în noaptea de luni spre marţi infrastructura energetică a Ucrainei şi capitala Kiev, potrivit autorităţilor. Rusia, la rândul său, a raportat cel puţin trei morţi în mai multe atacuri ucrainene în sudul ţării.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
2
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
pensie.newsweek
5
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Digi Sport
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Au fost ridicate de la sol avioane militare
trotuar galati
O familie din Galați s-a făcut stăpână pe trotuar, cu girul primăriei. Proprietara se încurcă în declarații
Oleg Ozerov
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Avion F-22
Colaborare om - mașină. Pilotul unui F-22 a controlat cu succes o dronă MQ-20 Avenger, în zbor, în timp ce se afla la manșa avionului
masina de politie
Un bebeluș de trei luni și sora lui de aproape doi ani au fost violați de părinți în Galați. Cum au fost descoperite atrocitățile
Recomandările redacţiei
vladimir putin
Planul de pace pentru Ucraina, câștig pentru Putin indiferent de...
birou_dosare
Percheziţii în Suceava într-un dosar vizând acte de identitate cu...
FED INVITAT VICEPREMIER REDACTIE ORA 21 241125_28009
Tanczos Barna: Evaziunea fiscală vizată în forță. Operațiunea Jupiter...
atac rusesc la kiev
Zone din capitala Ucrainei au rămas fără curent şi apă, în urma unui...
Ultimele știri
Violența online împotriva femeilor crește alarmant în Europa. Avertisment ONU: Este „o oglindă a societății”
Iranul vrea răzbunare după ce armata israeliană l-a ucis pe liderul Hezbollah, într-un atac în Beirut
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: Zece civili, dintre care nouă copii, uciși în timpul nopții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Sârbii au văzut declarațiile lui Gigi Becali, înainte de Steaua Roșie – FCSB și nu s-au ferit: „Jocuri...
Adevărul
Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia...
Playtech
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de...
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus
Newsweek
Greu, la pensie! Un pensionar va plăti 3.100 lei taxe, în 2026, pentru mașina sa veche. Pe ce duc banii?
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu