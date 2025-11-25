Locuitorii din județul Galați au primit în această dimineață mesaje RO-Alert, care avertizează în privița atacurilor rusești asupra portului Reni de pe Dunăre, aproape de granița cu România.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”, se atată în mesajul RO-Alert, care le cere oamenilor să se adăpostească.

Este pentru prima dată când aceste mesaje RO-Alert sunt emise dimineața și nu în cursul nopții.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ar fi pătruns obiecte necunoscute în spațiul național al României. Nu se știe exact locația, însă cel mai probabil în județul Galați.

nouă serie de atacuri aeriene ruseşti masive au vizat în noaptea de luni spre marţi infrastructura energetică a Ucrainei şi capitala Kiev, potrivit autorităţilor. Rusia, la rândul său, a raportat cel puţin trei morţi în mai multe atacuri ucrainene în sudul ţării.

