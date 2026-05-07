Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă Tulcea a emis, joi dimineaţă, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului, în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Cetăţenii sunt îndemnați să îşi păstreze calmul şi să respecte măsurile şi indicaţiile transmise de autorităţi.

„Astăzi, în jurul orei 08:40, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Mesajul are rolul de informare şi avertizare a populaţiei din zonele vizate, în vederea adoptării măsurilor de protecţie şi siguranţă”, anunţă ISU Tulcea.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea recomandă cetăţenilor să îşi păstreze calmul şi să respecte măsurile transmise prin mesajele oficiale, precum şi indicaţiile autorităţilor.

Informația vine în contextul în care bucăţi de dronă au fost descoperite duminică, 26 aprilie, în judeţul Tulcea, autorităţile izolând zona şi demarând cercetări pentru stabilirea provenienţei acestora.

Fragmente de dronă au fost găsite şi sâmbătă, 25 aprilie, în zona unei ferme din judeţul Tulcea, în contextul în care în acest weekend au avut loc atacuri în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar o dronă rusească cu încărcătură explozibilă a căzut la Galaţi.

Citește și:

„Rămân în pat și-mi spun «Ce-o fi, o fi»”. New York Times a vorbit cu românii din Tulcea despre atacurile cu drone rusești (reportaj)

Alertă la granița NATO. Două drone s-au prăbușit în Letonia: rezervoare de petrol goale au fost avariate

Editor : A.M.G.