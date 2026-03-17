News Alert Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. Populația este sfătuită să rămână în case, risc de cădere a unor obiecte din aer

drona ruseasca
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, marţi, în jurul orei 19:17, un nou mesaj de alertă extremă, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

ACTUALIZARE 20:12 Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat că în urmă cu o noapte au venit 21 de drone înspre România, dar nu au intrat în România. El a precizat că se întâmplă, uneori, să mai intre pentru o porţiune foarte îngustă, dar a admis că nu tot timpul pot să prindă pe radare aceste situaţii.

„Situaţia de la Plauru de noaptea trecută, nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă, uneori, să mai intre pentru o porţiune foarte îngustă. Avem măsuri pentru a contracara aceste situaţii în funcţie de gravitatea consecinţelor”, a declarat ministrul Apărării, la Parlament.

Radu Miruţă a precizat că nu tot timpul putem să prindem pe radare aceste situaţii”.

„E o chestiune de relief, e o chestiune şi de zona în care se poate angaja o dronă, că nu poţi să dai o dronă jos dacă asta presupune explozia deasupra deasupra a două-trei case. Armata Română analizează toate aceste scenarii”, a subliniat ministrul.

Știrea inițială. În mesaj, populaţia este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile recomandă persoanelor care au primit mesajul RO-Alert să se adăpostească în locuri sigure, potrivit Agerpres.

image_1773770359896
Mesaj RO-Alert Tulcea, 17 martie 2026.

În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-Alert.

Forţele ruse au executat şi marţi dimineaţă o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea, fiind raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional, în zona localităţii Plauru, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

Populaţia din zonă a primit şi marţi dimineaţă un mesaj RO-Alert. 

Și-a cumpărat o mașină interzisă în Uniunea Europeană și a avut parte de o surpriză uriașă! Acum dă compania în judecată
