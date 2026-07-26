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Mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea

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Mesaj RO-ALERT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: DSU
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Autorităţile au emis, duminică, la puţin timp după ora 10.00, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea. Locuitorii sunt sfătuiţi să se adăpostească în beciuri deoarece există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cetăţenii din zona de nord a judeţului au primit un mesaj RO-Alert, duminică, la ora 10:16.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Mesajul a fost transmis după ce o dronă a fost doborâtă sâmbătă la 10 km de Sfântu Gheorghe.

Editor : B.P.

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