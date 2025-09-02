Atac rusesc cu drone la granița României. Mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Agerpres.



Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să adopte măsuri de protecţie, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.



"În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Daniel Năstase.

Forțele ruse au lansat un val de drone în primele ore ale zilei de marți asupra a cel puțin trei regiuni ucrainene — Odesa, Sumî și Kiev — provocând victime și pagube infrastructurii civile, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent.

Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene din timpul nopții au provocat incendii masive și pagube suplimentare, demonstrând că eforturile președintelui american Donald Trump de a negocia pacea nu au schimbat încă situația de pe teren.

În sudul regiunii Odesa, administrația districtului Izmail a raportat că dronele rusești au vizat infrastructura portuară, provocând incendii. Nu au fost raportate victime.

Editor : M.C