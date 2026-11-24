Un mesaj RO-Alert privind posibile incursiuni de drone a fost emis marţi pentru pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

„La 10:10 a fost dispusă trecerea la alertă aeriană motiv pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, mesaj recepţionat la 10:11 pe dispozitivele mobile. Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în case, departe de geamuri”, a anunţat ISU Tulcea marți, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, mesajul a fost transmis în urma notificării de către Centrul Naţional Militar de Comandă a Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă.

„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

Editor : B.P.