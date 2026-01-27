Mesaj sfâșietor de la preşedintele clubului PAOK, după ce suporteri greci au murit într-un cumplit accident rutier în Timiş

Preşedintelui clubului PAOK, Ivan Savvidis, a declarat că este îndurerat de tragedia petrecută în Timiş, după ce un accident rutier s-a soldat cu 7 decese şi cu trei persoane rănite. Autocarul transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu.

„O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi. Sunt profund îndurerat pentru pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK. Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri. Dumnezeu să le odihnească sufletele. Aceşti copii, copiii PAOK, sunt copiii noştri, sunt membri ai unei mari familii. Şi noi facem totul pentru familia noastră şi nu lăsăm pe nimeni singur. Gândurile mele sunt alături de cei dragi lor. Mă rog ca totul să fie bine pentru cei care au fost răniţi şi duc o luptă crucială în aceste momente”, a declarat Ivan Savvidis pentru site-ul oficial al PAOK.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.

