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Mesaje Ro-Alert în nordul județului Tulcea azi-noapte: au fost detectate ținte aeriene în apropierea graniței cu România, F-18 ridicate

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drona ruseasca profimedia
Foto: Profimedia
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Două mesaje Ro-Alert au fost emise pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat două ținte aeriene. Prima a fost identificată la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România, iar cea de-a doua a fost detectată în zona localității Chilia, la aproximativ 15 km est de Vâlcove. Nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.

„În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.17 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 00.40.

Ulterior, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o nouă țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 km est de Vâlcove.

La ora 02.18, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.13.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, a transmis MApN.

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Editor : A.M.G.

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