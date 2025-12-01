Live TV

Mesajul lui Emmanuel Macron adresat Președintelui României: „Franța este un aliat de încredere și statornic”

Data publicării:
Cu ocazia Zilei Naționale a României președintele Franței, Emmanuel Macron, a adresat sincere felicitări românilor.

Într-o scrisoare de felicitare adresată președintelui Nicușor Dan, Macron a spus:

„Doresc să exprim atașamentul profund al Franței față de legăturile istorice de prietenie și încredere dintre țările noastre, în contextul în care sărbătorim anul acesta 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Franța și România. Împărtășim ambiția de a consolida în continuare aceste legături, bazându-ne pe parteneriatul strategic franco-român, a cărui foaie de parcurs este în curs de actualizare. Relația noastră privilegiată se datorează și locului pe care îl ocupă francofonia în țara dumneavoastră, un adevărat catalizator pentru afinitatea noastră culturală și lingvistică.

Securitatea se află în centrul relației noastre. Franța este un aliat de încredere și statornic pentru apărarea flancului estic al NATO și teritoriului României. Chiar înainte de invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022, Franța și-a exprimat dorința de a participa la acest efort colectiv de securitate și de descurajare și, la cererea dumneavoastră, se află la comanda forței multinaționale staționate la Cincu. Exercițiul Dacian Fall din această toamnă a constituit un moment important, demonstrând capacitatea acestei forțe de a ajunge rapid la „nivelul de brigadă” cu aproape 5.000 de militari desfășurați.

Parteneriatul solid din domeniul apărării dintre cele două țări contribuie la consolidarea autonomiei strategice europene, a bazei industriale și tehnologice de apărare europene și a pilonului european al NATO. Salut încrederea reafirmată a României și alegerea sa de parteneriat cu industria franceză de apărare, în special în ceea ce privește achiziția de rachete Mistral 3. Această alegere consolidează securitatea noastră colectivă, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și al NATO. Trebuie să continuăm această dinamică pozitivă prin concretizarea altor proiecte emblematice, inclusiv în cadrul instrumentelor noastre europene.

În contextul revenirii războiului pe continentul nostru și în condițiile în care ne confruntăm cu aceleași provocări în materie de competitivitate a economiilor noastre și de protejare a democrațiilor noastre, trebuie să rămânem uniți într-un spirit european. Cooperarea fructuoasă dintre țările noastre contribuie mai mult ca niciodată la construirea unei Uniuni Europene mai puternice, mai suverane și mai competitive.

Așteptăm să continuăm aceste discuții cu ocazia viitoarei dumnevoastră vizite la Paris, vă rog să primiți, domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații”.

 

