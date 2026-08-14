Mesajul lui Ilie Bolojan după victoria lui David Popovici: „Performanţa adevărată se construieşte cu răbdare, nu arzând etape”

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat vineri seară pe David Popovici pentru victoria de la Campionatele Europene de nataţie, și a transmis că performanţa adevărată se construieşte cu răbdare şi foarte multă muncă, „nu arzând etape”.

„Performanţa adevărată se construieşte cu răbdare, trudă şi foarte multă muncă. Nu se obţine arzând etape. David Popovici ne arată din nou că tinerii noştri pot ajunge în vârf, rămânând modeşti, respectându-i pe cei din jur şi primind fiecare rezultat cu echilibru, ca pe o confirmare a muncii şi ca pe un nou punct de plecare. Felicitări, David Popovici, pentru această nouă performanţă istorică! Este o mare bucurie pentru toţi românii", a transmis Bolojan vineri seara, printr-o postare pe Facebook.

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Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, vineri seara, cu timpul de 1 min 44 sec 15/100.

Popovici a câştigat la Europenele de la Paris şi aurul la 100 metri liber (record al competiţiei - 46 sec 56/100).

David Popovici devine primul înotător care realizează dubla 100 - 200 m liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene, Roma 2022, Belgrad 2024 şi Paris 2026.

Editor : A.P.