Mesajul lui Nicușor Dan, după atacul din Cracovia: „România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul său”

Președintele Nicușor Dan s-a declarat „profund întristat” de atacul armat din Cracovia și a adăugat că România este pe deplin solidară cu Polonia și cu cetățenii săi.

„Sunt profund întristat de tragicul incident armat din Cracovia, iar gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați. România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul său în acest moment dificil”, a scris președintele pe X.

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Șase persoane au fost ucise în urma unui atac armat care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar 15 persoane au fost rănite, printre care și polițiști. Bărbatul care a deschis focul, sâmbătă după-amiază, în piaţa centrală din Cracovia, în sudul Poloniei, este un cetăţean polonez care a acţionat singur, a declarat poliţia pentru AFP.

„Nu există decât un autor şi el este polonez”, a afirmat o purtătoare de cuvânt a forţelor de poliţie.

În jurul orei locale 15.00 (16.00, ora României), „un bărbat a intrat cu maşina în piaţa principală din Cracovia şi a început să tragă la întâmplare în trecători. Făptaşul a fost neutralizat de poliţie şi rănit cu focuri de armă. În prezent, este transportat la spital. În urma acestui incident, cinci persoane au fost ucise şi cel puţin zece rănite”, a declarat anterior un purtător de cuvânt al poliţiei pentru AFP.

Mesaje au fost transmise și de premierul Luca Niculescu, ministrul de Externe Dan Neculăescu și Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacşu.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, până la acest moment, autorităţile poloneze nu au confirmat existenţa unor cetăţeni români printre victimele atacului armat.

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Editor : A.M.G.