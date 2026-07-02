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Mesajul lui Nicușor Dan, după atacul Rusiei asupra capitalei Ucrainei: „A demonstrat încă o dată că nu doreşte pace”

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atac rusia - kiev
Foto: X/ Volodimir Zelenski
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România condamnă recentul atac al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate, a transmis joi preşedintele Nicuşor Dan.

„România condamnă cu fermitate recentul atac imprudent şi iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate şi cetăţeni răniţi. Condoleanţele şi cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean şi toate familiile afectate. De asemenea, dorim o recuperare rapidă a răniţilor. Rusia a demonstrat încă o dată că nu doreşte pace şi nu adoptă un comportament rezonabil pentru a avansa către o situaţie de securitate cuprinzătoare”, a precizat șeful statului, într-o postare pe reţeaua X.

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Potrivit președintelui, România va sprijini Ucraina atât timp cât este necesar pentru a-şi apăra libertatea.

Cel puțin 20 persoane au fost ucise și alte peste 56 rănite după ce un val de drone și rachete rusești a lovit capitala Ucrainei, conform The Guardian. Atacul nocturn, desfășurat în mai multe valuri, a provocat pagube clădirilor rezidențiale și unei unități medicale, fiind semnalate distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.

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Editor : A.M.G.

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