Mesajul lui Nicușor Dan, după ce Rep. Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE

Președintele Nicușor Dan a calificat deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina drept „o zi de referință în istoria extinderii” blocului comunitar. Șeful statului a subliniat faptul că România a sprijinit țările vecine încă de la debutul procesului și va continua să le fie alături.

„O zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene! Cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale.

România a susținut statele vecine încă de la începutul acestui proces și va continua să le stea alături cu expertiză și sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european.

O Europă unită, care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate, este o Europă mai puternică și mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană”, a scris Nicușor Dan pe X.

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Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova. Negocierile vor începe luni, 15 iunie, la Luxemburg, unde UE va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la vestea venită de la Bruxelles, calificând decizia de deschidere a primului cluster de negocieri drept un „sprijin politic și moral semnificativ” pentru țară, mulțumind Europei pentru asistența acordată.

Totodată, președinta Maia Sandu a discutat vineri la telefon cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru Summitul UE-Moldova din 22 iunie.

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Editor : A.M.G.