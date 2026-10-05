Preşedintele Nicuşor Dan consideră „inacceptabile” atacurile la adresa jurnalistului Cristian Tudor Popescu şi orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare.

„Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu şi orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ţinta ameninţărilor, a hărţuirii sau a violenţei pentru opiniile pe care le exprimă. Libertatea presei este garantatǎ de Constituţie, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi şi de a relata fără teamă”, a afirmat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

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Potrivit preşedintelui, apărarea acestui principiu „nu ţine de simpatii politice”, ci ţine de „respectul pentru democraţie, pentru libertatea presei şi pentru demnitatea fiecărui cetăţean”.

„Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist şi putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democraţie este transformarea dezbaterii publice în ameninţare, intimidare şi incitare la ură”, mai spune preşedintele Nicuşor Dan.

Cristian Tudor Popescu a precizat, într-o postare pe Facebook, că pe reţeaua de socializare circulă un clip în care îi se cântă veşnica pomenire.

„Se pare că am murit. Circulă pe Facebook un clip cu titlul: «Lumânări pentru ziaristul CTP», în care se pot vedea iniţialele CTP alcătuite din lumânări. O voce comentează: «Salutare tuturor, oameni buni! La arestul central este ora 12 noaptea. Am aprins câteva lumânări ziaristului CTP, adică ziaristul sistemului». O voce feminină din fundal intonează: «Veşnica pomenire, veşnica pomenire!»”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Editor : Ș.R.