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Mesajul lui Nicușor Dan după incendiile care au ucis cel puțin 11 oameni în sudul Spaniei

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nicusor dan
Nicușor Dan
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Președintele Nicușor Dan a transmis vineri un mesaj de solidaritate cu Spania, după incendiile de vegetație devastatoare din provincia Almería, în urma cărora cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața. Șeful statului a transmis că România este pregătită să sprijine statele europene afectate de incendiile alimentate de temperaturile extreme și schimbările climatice.

„Am fost profund întristat să aflu despre incendiile de vegetație devastatoare care au cuprins provincia Almería din Spania, provocând numeroase pierderi de vieți omenești și lăsând multe comunități în doliu. Gândurile mele se îndreaptă către familiile care și-au pierdut persoanele dragi, precum și către pompierii și echipele de intervenție care lucrează neobosit pentru a aduce incendiile sub control. România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol în aceste momente dureroase”, a scris președintele pe platforma X.

Șeful statului a transmis că solidaritatea României se îndreaptă și către oamenii din sudul Franței, Portugalia și Grecia, care s-au confruntat în ultimele zile cu incendii de vegetație devastatoare și evacuări în masă.

„În aceste momente dificile, România își reafirmă disponibilitatea de a fi alături de partenerii noștri europeni și de a-i sprijini în fața provocărilor tot mai mari generate de schimbările climatice, temperaturile extreme și incendiile de vegetație”, a mai transmis Nicușor Dan.

Cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața în incendiul de vegetație care a afectat sudul Spaniei. Serviciile de urgență au anunțat că unele dintre victime au fost găsite în autoturisme, existând indicii că încercau să se salveze din calea flăcărilor.

Potrivit autorităților spaniole, victimele ar fi cetățeni străini.

Editor : Ș.A.

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