Mesajul lui Nicușor Dan, după vizita în Republica Moldova: „Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie”

„Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să privim cu încredere către viitorul nostru european!”, a scris şeful statului marţi pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat în aceste zile într-o vizită privată în Republica Moldova, ocazie cu care a participat la mai multe evenimente culturale locale.

Alături de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Nicușor Dan a participat la festivaluri şi manifestări culturale în Orheiul Vechi, Sipoteni, Maşcăuţi sau Ciuciuleni.

Nicuşor Dan a fost însoţit în Republica Moldova de partenera sa de viaţă şi de cei doi copii.

Editor : A.P.