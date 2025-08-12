Live TV

Mesajul lui Nicușor Dan, după vizita în Republica Moldova: „Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie”

Data publicării:
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj pe rețelele sociale după vizita în Republica Moldova. „Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova,” se arată în mesajul președintelui.

„Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să privim cu încredere către viitorul nostru european!”, a scris şeful statului marţi pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat în aceste zile într-o vizită privată în Republica Moldova, ocazie cu care a participat la mai multe evenimente culturale locale.

Alături de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Nicușor Dan a participat la festivaluri şi manifestări culturale în Orheiul Vechi, Sipoteni, Maşcăuţi sau Ciuciuleni.

Nicuşor Dan a fost însoţit în Republica Moldova de partenera sa de viaţă şi de cei doi copii.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
3
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
4
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica...
volodimir zelenski la birou
Zelenski știe deja cine a câștigat din viitoarea întâlnire Trump...
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului...
Air Force One in Anchorage Alaska
Spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska va fi închis...
Ultimele știri
România, mistuită de incendii de vegetație. Imagini impresionante din dronă
Fâșia Gaza ar putea fi condusă de un om de afaceri după încheierea războiului. Samir Hulileh e acceptat atât de Israel, cât și de SUA
Alertă în toată România după evadarea unui deținut condamnat pentru act sexual cu un minor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Ce a declarat Nicușor Dan despre negocierile istorice dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc în Alaska
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan, în Republica Moldova: „Timpi mai scurți la vamă, dar fără progrese la redobândirea cetățeniei române”
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor
Screenshot 2025-08-09 225808
Nicușor Dan a participat alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova
Crin Antonescu.
Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan după funeraliile lui Iliescu: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul”
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
Adevărul
Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului de pensii. „O...
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Cum se vede de pe front summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri”
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...