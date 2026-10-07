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Mesajul lui Nicuşor Dan, la 3 ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie: Nu există nicio justificare pentru o astfel de barbarie

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Președintele Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Preşedintele Nicuşor Dan a spus miercuri, într-un mesaj transmis la trei ani de la atacurile teroriste comise de Hamas în Israel, soldate cu peste 1.200 de morți, că nu există nicio justificare pentru „o astfel de barbarie”. El a adăugat că pacea în Gaza nu poate fi construită decât pe baza dezarmării complete a organizaţiei Hamas.

„În urmă cu trei ani, teroriștii Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici. Astăzi aduc un omagiu victimelor și sunt alături de familiile acestora și de poporul israelian. Nu există nicio justificare pentru o asemenea barbarie și nici pentru antisemitismul care a urmat”, a scris Dan pe platforma X.
„Pacea în Gaza poate fi construită doar pe dezarmarea completă a Hamas. România susține Consiliul pentru Pace și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza. Încetarea focului trebuie să devină un acord de durată, unul care să le ofere israelienilor securitate, iar palestinienilor un stat propriu”, a continuat el.

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Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a reprezentat cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului, soldându-se cu moartea a 1.221 de persoane, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifrele oficiale israeliene.

Militanții Hamas au răpit, de asemenea, 251 de ostatici și i-au dus în Gaza. Dintre aceștia, 44 erau deja morți, potrivit datelor prezentate în bilanț.

Ca răspuns la atacul din 7 octombrie 2023, Israelul a lansat o ofensivă militară care a lăsat cea mai mare parte a Fâșiei Gaza în ruine. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas, ofensiva israeliană a provocat moartea a peste 74.200 de persoane.

Cifrele Ministerului Sănătății din Gaza sunt considerate fiabile de către Organizația Națiunilor Unite.

Editor : M.B.

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