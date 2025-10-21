Mesajul lui Nicușor Dan la Climate Change Summit: „Schimbările climatice nu au granițe și vedem cât de distructive pot fi inundațiile”

În cadrul celei de-a patra ediții a Climate Change Summit, președintele Nicușor Dan a transmis că România are astăzi oportunitatea și responsabilitatea de „a fi un punct de convergenţă pentru soluţiile climatice din regiune”. Conform șefului statului, schimbările climatice nu țin cont de granițe, iar acțiunile în domeniul climei reprezintă „o investiție strategică în securitatea, sănătatea și prosperitatea noastră colectivă”.

„România are astăzi șansa, dar și responsabilitatea, de a fi un punct de convergență pentru soluțiile climatice din regiune. Reunind lideri politici, specialiști din mediul academic, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri, acest Summit confirmă vocația noastră de promotor al cooperării regionale în domenii esențiale – de la tranziția energetică și economia circulară, la protecția biodiversității și dezvoltarea orașelor sustenabile și reziliente”, a transmis marți, 21 octombrie Nicușor Dan.

Mai mult, șeful statului a amintit că, în cadrul ediției de acum doi ani, în calitate de primar al Bucureștiului, a semnat Pactul pentru Centura Verde a Capitalei, „un angajament simbolic și concret pentru protejarea mediului și a biodiversității urbane. Astăzi, în calitate de Președinte al României, reafirm cu tărie convingerea că acțiunea climatică este o investiție strategică în securitatea, sănătatea și prosperitatea noastră colectivă”.

Conform lui Nicușor Dan, atât țara noastră, cât și Europa trebuie să gestioneze un „echilibru dificil”, dar posibil: „responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare care merită să trăiască într-un mediu curat și cea față de cetățenii actuali cărora trebuie să le asigurăm securitate și prosperitate economică.

Schimbările climatice nu au granițe și vedem cât de distructive pot fi inundațiile care distrug comunități, valurile de căldură care pun la mare încercare infrastructurile urbane sau secetele care reduc semnificativ producția agricolă. Aceste fenomene se văd cu ochiul liber.

Un aspect care conferă o semnificaţie specială acestei ediţii este accentul pus pe rolul tinerilor. Curajul, creativitatea şi implicarea lor sunt esenţiale pentru schimbarea pe care ne-o dorim”.

Potrivit președintelui, România va continua să ofere sprijin acestor inițiative și să pună la dispoziția generațiilor tinere cadrul necesar pentru a-și face vocea auzită.

„Felicit organizatorii – Social Innovation Solutions – și partenerii lor pentru viziunea, consecvența și impactul dovedit al acestui eveniment. Climate Change Summit contribuie, an de an, la creșterea vizibilității și competitivității României și la consolidarea rolului nostru activ în Uniunea Europeană și în regiune. Vă doresc tuturor inspirație, curaj și rezultate concrete în dezbaterile din aceste zile. Sunt convins că lucrările Climate Change Summit 2025 vor genera idei și parteneriate care vor aduce un viitor mai verde, mai sigur și mai echilibrat pentru noi toți.”, a mai transmis șeful statului.

Editor : A.M.G.