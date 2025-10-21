Live TV

Mesajul lui Nicușor Dan la Climate Change Summit: „Schimbările climatice nu au granițe și vedem cât de distructive pot fi inundațiile”

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan
Foto: Profimedia

În cadrul celei de-a patra ediții a Climate Change Summit, președintele Nicușor Dan a transmis că România are astăzi oportunitatea și responsabilitatea de „a fi un punct de convergenţă pentru soluţiile climatice din regiune”. Conform șefului statului, schimbările climatice nu țin cont de granițe, iar acțiunile în domeniul climei reprezintă „o investiție strategică în securitatea, sănătatea și prosperitatea noastră colectivă”.

„România are astăzi șansa, dar și responsabilitatea, de a fi un punct de convergență pentru soluțiile climatice din regiune. Reunind lideri politici, specialiști din mediul academic, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri, acest Summit confirmă vocația noastră de promotor al cooperării regionale în domenii esențiale – de la tranziția energetică și economia circulară, la protecția biodiversității și dezvoltarea orașelor sustenabile și reziliente”, a transmis marți, 21 octombrie Nicușor Dan.

Mai mult, șeful statului a amintit că, în cadrul ediției de acum doi ani, în calitate de primar al Bucureștiului, a semnat Pactul pentru Centura Verde a Capitalei, „un angajament simbolic și concret pentru protejarea mediului și a biodiversității urbane. Astăzi, în calitate de Președinte al României, reafirm cu tărie convingerea că acțiunea climatică este o investiție strategică în securitatea, sănătatea și prosperitatea noastră colectivă”.

Conform lui Nicușor Dan, atât țara noastră, cât și Europa trebuie să gestioneze un „echilibru dificil”, dar posibil: „responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare care merită să trăiască într-un mediu curat și cea față de cetățenii actuali cărora trebuie să le asigurăm securitate și prosperitate economică. 

Schimbările climatice nu au granițe și vedem cât de distructive pot fi inundațiile care distrug comunități, valurile de căldură care pun la mare încercare infrastructurile urbane sau secetele care reduc semnificativ producția agricolă. Aceste fenomene se văd cu ochiul liber.

Un aspect care conferă o semnificaţie specială acestei ediţii este accentul pus pe rolul tinerilor. Curajul, creativitatea şi implicarea lor sunt esenţiale pentru schimbarea pe care ne-o dorim”.

Potrivit președintelui, România va continua să ofere sprijin acestor inițiative și să pună la dispoziția generațiilor tinere cadrul necesar pentru a-și face vocea auzită.

„Felicit organizatorii – Social Innovation Solutions – și partenerii lor pentru viziunea, consecvența și impactul dovedit al acestui eveniment. Climate Change Summit contribuie, an de an, la creșterea vizibilității și competitivității României și la consolidarea rolului nostru activ în Uniunea Europeană și în regiune. Vă doresc tuturor inspirație, curaj și rezultate concrete în dezbaterile din aceste zile. Sunt convins că lucrările Climate Change Summit 2025 vor genera idei și parteneriate care vor aduce un viitor mai verde, mai sigur și mai echilibrat pentru noi toți.”, a mai transmis șeful statului.

Citește și: 

Fenomene meteo extreme, foamete și epidemii cauzate de criza climatică. UE nu are niciun plan, avertizează oamenii de știință

Care sunt economiile din UE care vor fi cel mai afectate de valurile de căldură. Situație alarmantă pentru România

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
4
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
5
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Pentru a treia oară în ISTORIE! 48% dintre nemți au spus "DA"
Digi Sport
Pentru a treia oară în ISTORIE! 48% dintre nemți au spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Alegeri în București, pe 7 decembrie. PSD a cerut anexă prin care PNL...
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
Tánczos Barna
Tanczos Barna: „Nicidecum Bolojan nu trebuie să își dea demisia. Nu...
sigla csm de la intrare in institutie
Prima reacție a Consiliului Superior al Magistraturii, după ce Curtea...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază” pentru negocierile de pace
Rusia îl sfidează pe Donald Trump și anunță că va continua bombardamentele în Ucraina înaintea summitului de la Budapesta
Un sector din București a majorat impozitul pentru mai multe clădiri aflate în paragină cu până la 500%
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan, președintele României.
Președintele Nicușor Dan exclude ruperea coaliției de guvernare: „Sunt partide responsabile”
stampila vot 2_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre alegerile pentru București: „E legitim ce zic USR și PSD”. Când ar vrea președintele să aibă loc scrutinul
nicusor dan ilie bolojan
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune președintele că va fi rezolvată problema pensiilor magistraților
nicusor dan
Reacția lui Nicușor Dan după ce judecătorii CCR au respins legea care le tăia pensiile
big_intalnire_cu_comisarul_pentru_afaceri_interne_si_migratie_magnus_brunner_20_oct_2025-8
Nicușor Dan a discutat cu comisarul european Magnus Brunner despre protejarea frontierelor UE și „multiplele provocări hibride”
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”