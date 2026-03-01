Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, a declarat într-o intervenție la Digi24 că prioritatea ministerului în acest moment este siguranța românilor blocați în Orientul Mijlociu. El le-a recomandat acestora să rămână în țările care se află, în siguranță, și să urmeze instrucțiunile autorităților din țările de reședință. În ce privește o reîntoarcere în țară, asta se va putea face doar după reluarea zborurilor comerciale, mai explică Țărnea.

„Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată. Continuă lovituri aeriene cu rachete și drone în mai multe țări din regiune. Pe acest fond, spațiile aeriene ale mai multor țări sunt în continuare închise, nu sunt operate zboruri comerciale, iar un număr de cetățeni români se află în imposibilitatea de a călători înspre țară sau în țările respective.

Prioritatea, de fiecare dată, este de a asigura siguranța cetățenilor români surprinși în aceste circumstanțe. Ceea ce înseamnă că, în acest moment, prioritatea este ca ei să rămână în locurile în care se află, în siguranță. Să urmeze instrucțiunile pe care le primesc de la autoritățile țărilor de reședință în ceea ce privește siguranța lor. În ceea ce privește o posibilă reîntoarcere în țară, aceasta se poate face fie atunci când sunt reluate zborurile comerciale, fie dacă sunt organizate, la nivel național sau la nivel european, zboruri de repatriere.

Condiția necesară pentru oricare dintre aceste opțiuni este însă ca spațiile aeriene să fie accesibile. În condițiile în care, în acest moment, zboară drone și rachete de croazieră, niciun tip de zbor nu poate fi operat în condiții de siguranță. Astfel că, până la rezolvarea acestor circumstanțe, până când zborurile, fie militare, fie civile, pot fi reluate, operațiunile de evacuare nu pot fi făcute decât în eventualitatea unor treceri de frontieră deschise către alte țări care au spații aeriene deschise”, a declarat la Digi24 Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al ministerului de Externe.

Întrebat despre cheltuielile românilor care se află blocați în țările din Orientul Mijlociu, oficialul a explicat că în cazul turiștilor, agențiile și companiile aeriene sunt obligate să se asigure de cazarea oamenilor.

„Dacă vorbim de turiști sau de persoane care au fost pentru operații medicale, în condițiile date, atât liniile aeriene, cât și agențiile de turism au obligații chiar și în aceste situații excepționale. Un număr de state din regiune au decis ca, pentru cetățenii străini – turiști aflați pe teritoriul acestor țări – și vorbim de zeci de mii de cetățeni ai unor state europene și terțe, cazarea în unitățile hoteliere să fie continuată pe durata existenței acestor circumstanțe extraordinare.

În ceea ce privește cheltuielile pe care le-ar putea angaja o asemenea prelungire a prezenței pe teritoriu, cetățenii sunt, în primul rând, instruiți să se adreseze organizatorilor acestor deplasări, adică agențiilor de voiaj și liniilor aeriene. Dar, așa cum spuneam, este extrem de important ca ei să își înregistreze prezența și să contacteze consulatele României, să le ofere colegilor numerele de telefon și datele de contact”, a mai adăugat diplomatul.

Cât despre timpul de așteptare la telefon atunci când românii încearcă să ia legătura cu personalul din consulate, Țărnea a explicat că ministerul funcționează la capacitate maximă. Totodată, el le-a recomandat românilor să insiste la telefon dar și să-și comunice datele în aplicația consulară a MAE.

„Colegii noștri sunt în contact cu circa 1.000 de cetățeni români. În unele circumstanțe, înțelegem că există dificultăți în a intra cu ușurință în contact cu colegii noștri. Resursele sunt la limită, toate telefoanele sunt în funcțiune, iar toți colegii noștri operează aceste linii de urgență.În consecință, îi rugăm pe cetățeni să insiste. Este important să insiste, chiar dacă trebuie să sune de mai multe ori, până când datele lor – numerele de telefon și locul în care se află – sunt comunicate colegilor din consulat.

O altă opțiune este să folosească aplicația consulară a MAE. Se găsește pe site-ul și pe Facebook-ul MAE, precum și pe paginile de Facebook ale misiunilor consulare din statele respective.

Această aplicație permite transmiterea datelor către colegii noștri și le oferă posibilitatea de a primi, în timp real, informații despre eventuale operațiuni de evacuare, reluarea unor zboruri comerciale sau alte opțiuni disponibile pentru a face față acestor circumstanțe”, a conchis purtătorul de cuvânt.

Anterior, Ministerul de Externe a transmis într-un comunicat că situația rămâne fluidă și spațiile aeriene sunt închise pentru mai multe state din regiune pe fondul atacurilor cu drone si rachete ale Iranului din Orientul Mijlociu. Astfel, celula de criza a MAE funcționează in regim permanent, iar ministerul subliniază că, alături de colegii din oficiile consulare ține legătura cu românii aflați în zonele afectate care și-au anunțat prezența sau care au solicitat asistență consulară.

Totodată, ministerul subliniază că se află în legătură cu autoritățile statelor din regiune si rețelele consulare ale statelor membre ale UE pentru eventuale operațiuni de repatriere când condițiile de securitate vor permite acest lucru în figurantă.

Astăzi, ministra de Externe Ministru Oana Țoiu urmează sa participe la o reuniune extraordinara a Consiliului de Afaceri Externe.

Până la această oră, în urma atacurilor iranieni nu sunt confirmați români răniți sau morți. Riposta iraniană vine ca urmare a atacului ale SUA și Israelului de sâmbătă și vizează mai multe țări din regiune care găzduiesc baze americane.

Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară a Israelului, numită „Roaring Lion”, în timp ce SUA a desfășurat propria misiune, „Epic Fury”, țintind instalații militare cheie ale regimului islamic. Armata israeliană continuă operațiunea și duminică, lovind mai multe ținte din Teheran, în timp ce Iranul a atacat din nou bazele americane din Golful Persic. Manifestații de susținere a Iranului au loc în mai multe țări din regiune, printre care Pakistan și Irak. În Iran a fost declarat doliu pentru 40 de zile.

