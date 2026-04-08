Mesajul Nadiei Comăneci la moartea lui Mircea Lucescu Data publicării: 08.04.2026 08:38 Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci. Foto: Profimedia Images Marea campioană Nadia Comăneci i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu, care a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. „Drum lin, dragă Mircea Lucescu prieten drag. Ai fost mai mult decât o legendă - ai fost o inspiraţie pentru noi toţi", a scris Nadia, într-un story în social media. Mircea Lucescu, legendă a fotbalului românesc şi internaţional, a murit, marţi, la 80 de ani. Editor : Sebastian Eduard