Live TV

Primul mesaj public al Ninei Iliescu după moartea fostului președinte. Ce le-a transmis celor care l-au condus pe ultimul drum

Data actualizării: Data publicării:
nina iliescu-Mediafax Foto-Bogdan Stamatin

Soția lui Ion Iliescu, Nina, a transmis primul mesaj de la moartea acestuia. Nina Iliescu a scris chiar pe blogul fostului președinte și a mulțumit tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile soțului ei. „Ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România”, se arată în mesajul fostei Prime Doamne. Primul președinte postdecembrist a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea.

În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, și-a început mesajul soția lui Ion Iliescu.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, se mai arată în postare.

Nina Iliescu a adăugat, în primul său mesaj public de la moartea fostului președinte, că este recunoscătoare tuturor celor care au participat la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu”.

În încheiere, soția lui Ion Iliescu mărturisește că moartea fostului președinte i-a pricinuit o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”.

Nina Iliescu n-a fost prezentă la înmormântare sau la priveghi. În schimb, o singură coroană, cu flori albe, s-a la catafalcul fostului președinte al României Ion Iliescu - cea de la soția sa.

Coroana depusă de Nina Iliescu. Foto: Digi24.ro

„Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina” este mesajul scris pe panglica de pe coroană. Nina Iliescu i-a fost aproape fostului șef de stat timp de aproape opt decenii.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
militari ucraineni
1
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
Nicușor Dan.
2
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
3
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
4
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Kestutis Budrys
5
Lituania cere sprijinul „imediat” al NATO după incidentul de săptămâna trecută când o...
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Digi Sport
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florin salam la zilele comunei logresti gorj
În plină criză economică, o primărie cu 2.300 de locuitori a plătit...
un politist dirijeaza traficul
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile...
profimedia-0213789032
Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul...
donald trump vladimir putin
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald...
Ultimele știri
Măsuri ale reformei administrative: impozite mărite și executări silite pentru recuperarea datoriilor de către primării
Premierul britanic Keir Starmer îl mustră pe Andrew Tate și avertizează băieții expuși riscului „masculinității toxice” din online
Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea. S-au tras 21 de salve de tun în memoria fostului președinte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
2025-09-06-0972
Funeraliile lui Ion Iliescu: politicieni, ambasadori, dar și simpli cetățeni i-au adus omagii fostului președinte
Vasile Dâncu
Mesajul lui Vasile Dâncu la moartea lui Ion Iliescu. „În mod paradoxal, a fost el cel care s-a opus capitalismului de cumetrie”
bogdan ivan
Ministrul Bogdan Ivan, aprecieri pentru cariera politică a lui Ion Iliescu, dar evocă și momentele controversate din viața acestuia
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”