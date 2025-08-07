Primul mesaj public al Ninei Iliescu după moartea fostului președinte. Ce le-a transmis celor care l-au condus pe ultimul drum

Soția lui Ion Iliescu, Nina, a transmis primul mesaj de la moartea acestuia. Nina Iliescu a scris chiar pe blogul fostului președinte și a mulțumit tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile soțului ei. „Ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România”, se arată în mesajul fostei Prime Doamne. Primul președinte postdecembrist a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, și-a început mesajul soția lui Ion Iliescu.

„Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, se mai arată în postare.

Nina Iliescu a adăugat, în primul său mesaj public de la moartea fostului președinte, că este recunoscătoare tuturor celor care au participat la „solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu”.

În încheiere, soția lui Ion Iliescu mărturisește că moartea fostului președinte i-a pricinuit „o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”.

Nina Iliescu n-a fost prezentă la înmormântare sau la priveghi. În schimb, o singură coroană, cu flori albe, s-a la catafalcul fostului președinte al României Ion Iliescu - cea de la soția sa.

Coroana depusă de Nina Iliescu. Foto: Digi24.ro

„Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina” este mesajul scris pe panglica de pe coroană. Nina Iliescu i-a fost aproape fostului șef de stat timp de aproape opt decenii.

Editor : C.A.