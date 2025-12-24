Mesajul noului ministru al Apărării pentru militarii aflați în misiuni în ţară, departe de casă, şi în străinătate

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, miercuri seară, un mesaj pentru toţi militarii care petrec sărbătorile departe de casă şi le-a mulţumit pentru sacrificiul pe care-l fac.

„Crăciunul este, prin tradiţie, o sărbătoare a familiei. Şi anul acesta, am bucuria de a fi alături de familia mea şi de a-mi reaminti cât de importante sunt lucrurile simple: o vorbă bună, o masă împreună cu cei dragi, o îmbrăţişare. De la copiii mei învăţ, zi de zi, cât de multă magie stă în gesturile mici. Dar ştiu bine că nu toţi colegii mei au acest privilegiu. Sunt oameni, militari şi personal civil, care îşi petrec Crăciunul departe de familii, în misiuni în ţară şi peste graniţe. Le mulţumesc pentru sacrificiul pe care-l fac, pentru misiunea pe care şi-o asumă cu responsabilitate şi curaj”, a spus ministrul Apărării.

Miruţă a cerut tuturor românilor să trimită „un gând bun celor care veghează pentru siguranţa noastră, departe de cei pe care-i iubesc”, potrivit News.ro.

„Gândurile mele se îndreaptă şi către veteranii de război, veteranii din teatrele de operaţii, militarii aflaţi în rezervă sau retragere. Le datorăm mai mult decât cuvinte - le datorăm recunoştinţă şi respect pentru curajul şi devotamentul cu care au servit România. Este primul meu Crăciun ca parte a marii familii a Armatei României. O comunitate care m-a primit cu respect, încredere şi un spirit de camaraderie pe care îl preţuiesc profund. Într-o lume în continuă schimbare, să nu uităm cât de importante sunt loialitatea şi sprijinul reciproc”, a mai transmis Miruţă.

Potrivit acestuia, „Crăciunul este şi un timp al reflecţiei, un moment în care să ne întoarcem spre valorile care ne ţin împreună: datoria faţă de ţară, respectul pentru ceilalţi, grija sinceră pentru cei de lângă noi”.

„Dacă găsiţi răgaz în aceste zile, gândiţi-vă la cei pe care vă puteţi baza şi preţuiţi-i. Dragi colegi, vă doresc, vouă şi familiilor voastre, sănătate, linişte şi puterea de a privi cu speranţă către ceea ce urmează. Crăciun fericit! Sărbători cu bucurie în suflet şi în gând tuturor celor care servesc România, oriunde s-ar afla”, şi-a încheiat ministrul Apărării mesajul de Crăciun.

