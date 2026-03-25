Mesajul Patriarhului Daniel, de Buna Vestire: „Preţuim mult binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toate familiile cu copii”

Foto: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a omagiat, miercuri, de sărbătoarea Bunei Vestiri, familiile „care dau naştere copiilor sau înfiază, adoptă copii”, apreciind că „darul naşterii unui copil este un dar pentru eternitate”.

Patriarhul Daniel a participat la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită la Paraclisul istoric ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală, potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române.

„În mod deosebit, în această zi a Bunei Vestiri, noi preţuim mult binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toate familiile, şi mai ales pentru familiile care dau naştere copiilor sau înfiază, adoptă copii/ (...) Orice copil care se naşte poate ajunge un sfânt, dacă este crescut în credinţă şi iubeşte pe Dumnezeu şi pe aproapele. Prin urmare, darul naşterii unui copil este un dar pentru eternitate”, a spus Patriarhul, la finalul predicii dedicate sărbătorii Bunei Vestiri, care celebrează zămislirea Mântuitorului Iisus Hristos în pântecele Fecioarei Maria, cu acceptul ei.

În acest context, Patriarhul BOR s-a referit la Marşul pentru Viaţă, serie de manifestări desfăşurate anual în luna martie, şi a subliniat că această acţiune promovează în societate valoarea inestimabilă a vieţii umane ca dar de la Dumnezeu.

„De mai mulţi ani, în România se organizează, în luna martie, o lună de rugăciune şi de sfătuire pentru a proteja viaţa copiilor, iar în mod deosebit se organizează Marşul pentru Viaţă, care anul acesta, 2026, va avea loc în ziua de 28 martie. (...) Prin această activitate se încurajează naşterea copiilor, ajutorarea familiilor şi a tinerelor fete care poartă sarcină, ajutorarea tuturor celor care iubesc viaţa ca dar al lui Dumnezeu, deoarece omul care se naşte pe pământ devine nu numai cetăţean al patriei pământeşti, ci, dacă trăieşte o viaţă în sfinţenie potrivit voii lui Dumnezeu, poate ajunge şi cetăţean al Raiului, al Împărăţiei Cerurilor, mai precis”, a mai spus Preafericirea Sa.

Marşul pentru Viaţă 2026 România şi Republica Moldova are tema „Solidaritate pentru amândoi” - atât cu mama, cât şi cu copilul ei nenăscut. Câteva Marşuri pentru Viaţă au avut deja loc, dar majoritatea, inclusiv cel de la Bucureşti, se vor desfăşura anul acesta în 28 martie.

 

Editor : Sebastian Eduard

