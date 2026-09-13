Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, după cina de lucru oferită de premierul finlandez: „Securitatea Europei este o preocupare comună”

Nicuşor Dan a participat, duminică, la cina de lucru oferită de premierul finlandez, Petteri Orpo, cu ocazia Summitului Arctic de la Rovaniemi. Președintele României a transmis că securitatea Europei este o preocupare comună.

„Îi mulţumesc domnului prim-ministru Petteri Orpo pentru invitaţia de a participa la Summitul Arctic de la Rovaniemi, Finlanda. Securitatea Europei este o preocupare comună. Ceea ce se întâmplă într-o parte a continentului are consecinţe directe asupra tuturor, iar legătura dintre regiunea arctică, Marea Baltică şi Marea Neagră este tot mai evidentă”, a transmis Nicuşor Dan, duminică seară, pe Facebook.

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Summitul este organizat la iniţiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, şi reuneşte lideri ai statelor europene (cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE (preşedintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas).

Luni, programul include vizitarea bazei militare Lapland Air Wing şi a Expoziţiei ”Arctic Opposites”, participarea la Sesiunea de lucru ”Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic” şi la dejunul de lucru ”The EU’s Role and Actions in the Arctic”, dar şi o conferinţă comună de presă cu liderii participanţi la Summit.

Editor : A.P.