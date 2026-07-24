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Mesajul șefului Armatei după ce un pilot român de F-16 a doborât o dronă deasupra României

Data actualizării: Data publicării:
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei române. Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda
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Drona care a pătruns în spaţiul aerian al României a fost identificată, urmărită şi doborâtă de un pilot român de F-16, în deplină conformitate cu procedurile aplicabile şi cadrul legal, a transmis vineri şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

„Militarii Forţelor Aeriene Române au demonstrat, încă o dată, că sunt pregătiţi să acţioneze atunci când misiunea o cere. Drona care a pătruns în spaţiul aerian al României a fost identificată, urmărită şi doborâtă de un pilot român de F-16, în deplină conformitate cu cadrul legal şi procedurile aplicabile. În spatele acestei intervenţii se află ore nesfârşite de pregătire, profesionalism şi o echipă întreagă care veghează permanent la siguranţa spaţiului nostru aerian. Siguranţa cetăţenilor României este mai presus de orice alt considerent şi va rămâne întotdeauna criteriul care ne ghidează fiecare decizie şi fiecare acţiune. Le mulţumesc tuturor militarilor implicaţi - piloţi, controlori de trafic aerian, operatori radar, tehnicieni şi tuturor celor care au contribuit la desfăşurarea acestei misiuni”, a scris gen. Gheorghiță Vlad vineri, pe Facebook.

România are militari pregătiţi, capabili să ia deciziile potrivite în momente dificile şi să îşi îndeplinească misiunea cu responsabilitate, a mai transmis şefului Statului Major.

„În astfel de momente, vă îndemn să nu ne lăsăm conduşi de zvonuri sau de informaţii neverificate. Situaţiile operative evoluează rapid, iar detaliile pot fi actualizate pe măsură ce apar date noi. De aceea, vă încurajez să urmăriţi şi să distribuiţi informaţiile comunicate prin canalele oficiale. O societate bine informată este o societate mai sigură”, a subliniat el.

Un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române a doborât vineri, deasupra unei zone nelocuite din judeţul Buzău, o dronă intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc.

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Citește și: Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului fără pilot

Editor : B.P.

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