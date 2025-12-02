Live TV

Video Meteorolog: Șanse ca 2025 să intre în top 5 cei mai călduroși ani, în România. Unde ar putea să ningă, către finalul lunii

Data publicării:
frig ploaie lapovita

Precipitații 2025, în top 5 cei mai călduroși ani Ninge sau nu la munte, în vacanță?

Meteorologii au actualizat prognoza pentru prima jumătate a lunii decembrie. În următoarele zile, în majoritatea regiunilor țării, vremea se va încălzi, temperaturile vor ajunge până la 14° după care va urma și o perioadă de răcire, desigur. Elena Mateescu, director general ANM, spune cum va fi vremea în decembrie.

„Urmează o vreme destul de caldă cel puțin până la jumătatea lunii decembrie„, spune Elena Mateescu. „Dacă luăm ecartul temperaturilor zilnice, atât din perspectiva maximelor, cât și a minimelor, ieri am înregistrat 13° la Calafat, cea mai ridicată temperatură pentru ziua de 1 decembrie 2025, 10° în Capitală, astăzi 6° - 12° cu 10° în Capitală. În zilele de miercuri, joi, vineri vom avea temperaturi cuprinse între 7° până la 17°. Dacă comparăm și cu maxima absolută a lunii decembrie în țara noastră 23,4°C în data de 05/12/1985 iată că ziua de vineri, 5 decembrie, din această săptămână, aduce cele mai ridicate temperaturi de la debutul acestei luni din acest an”.

Cum va fi vremea în luna decembrie, inclusiv de Crăciun. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni

Precipitații

„Din punctul de vedere al precipitațiilor, vorbim de ploi slabe sau burniță la altitudini mari, posibil precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și nu în ultimul rând, vânt, în special în partea de sud-est și sud a țării, iar pe creste viteze de 40-50km/h”.

„Actualizarea estimărilor pentru prima lună din iarna 2025 arată o probabilitate ridicată ca cel puțin săptămâna 1-8 decembrie și 8-15 decembrie să păstreze un regim de temperaturi cu abateri pozitive destul de ridicate. Vorbim pentru prima săptămână de abateri în întreaga țară, cuprinse între 3° până la 4° în partea de sud-est a țării, iar a doua săptămână din luna decembrie a acestui an, chiar dacă vorbim de abateri mai mici 1,5° - 3° în special în regiunile intracarpatice, rămânem tot pe un fond de vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, mai spune Elena Mateescu.

„Deocamdată precipitații vor fi slabe, sub formă de burniță sau predominant sub formă de ploaie. După jumătatea lunii, un semnal tot pentru o vreme mai caldă, de abia din ultima săptămână a lunii decembrie este posibil să ne apropiem de normalul termic. Cu siguranță, pe măsură ce ne apropiem de intervalul respectiv, vom veni cu date noi în acest sens”.

2025, în top 5 cei mai călduroși ani

„O primă estimare a primelor 11 luni din acest an arată o probabilitate ridicată ca anul 2025 să se situeze în top 5 ani cei mai călduroși din istoria măsurătorilor în țara noastră, începând din 1901 și până în prezent, având în vedere temperatura, media primelor 11 luni din acest an 11,43°. Și iată că nici luna decembrie, ultima lună din acest an, nu face excepție de la ceea ce a însemnat până la urmă 2025”, spune meteorologul.

Ninge sau nu la munte, în vacanță?

„E prematur să ne pronunțăm pentru vacanță sau pentru perioada sărbătorilor Propunem să ne apropiem de 20 decembrie, 21 decembrie ultima decadă și cu siguranță datele au în braț de acurate mult mai bun”, răspunde meteorologul.

Editor : Sebastian Eduard

