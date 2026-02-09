Live TV

Vechea metodă „Accidentul” a fost adaptată vremurilor moderne și are acum ajutorul inteligenței artificiale. Acolo unde găsesc înregistrările copiilor pe rețelele de socializare, escrociile le folosesc pentru a clona vocile acestora, apoi îi sună pe părinți.

Doar câteva secunde de înregistrare de pe rețelele de socializare pot crea o voce aparent reală, avertizează autoritățile.

„Scenariul este mereu unul de urgență. Accident, reținere, probleme grave. Panica este scopul. Dacă primiți un astfel de apel, opriți-vă, închideți și verificați. Sunați copilul pe numărul real, nu trimiteți bani”, spune un reprezentant al MAI.

„Am început să-mi protejez și fetițele, să nu mai pun poze pe social media cu ele. Încercăm să ne protejăm cât putem, că e foarte periculos ce se întâmplă”, explică un părinte.

Sunt destui însă cei care au căzut în capcanele escrocilor.

„Este incredibil de simplu ca vocea cuiva să fie clonată. Dacă e genul de persoană care intră pe TikTok, spre exemplu, și postează toate nebuniile, se filmează, vorbește și cântă și dansează și așa mai departe – riscul este foarte mare”, explică un specialisti IT.

Tot mai multe persoane ajung să depună plângeri la poliție după ce sunt înșelate de escroci. Aceștia folosesc înregistrări vocale de pe rețelele de socializare pentru a crea replici digitale și scenarii dramatice, astfel încât să obțină foarte rapid bani.

Specialiștii recomandă celor care primesc astfel de apeluri să apeleze imediat la poliție.

