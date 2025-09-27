Infractorii au reinventat o metodă de înșelăciune: trimit colete false cu ramburs, conținând obiecte ieftine din China. Victimele plătesc pachetul crezând că este o comandă reală, iar apoi descoperă șurubelnițe, ciocane sau jocuri care nu valorează aproape nimic. Poliția recomandă verificarea etichetei și returnarea coletului dacă expeditorul este necunoscut.

Escrocii trimit aleatoriu colete cu ramburs, cu valori între 70 și 240 de lei. Odată ajuns pachetul la adresa victimei, aceasta poate crede că cineva din familie a făcut comanda, așa că o plătește.

Dar când deschide să vadă despre ce este vorba, surpriză: șurubelnițe, ciocane sau jocuri trimise din China. Toate valorează câțiva lei.

Valentin Stan, reporter Digi24: „Dacă ați deschis coletul și în interior nu este pachetul pe care l-ați comandat, deja este prea târziu, iar singura opțiune este să mergeți la poliție și să depuneți plângere. Ce ar trebui să faceți, însă, este ca, în momentul în care curierul vă dă coletul, să verificați eticheta. Dacă expeditorul vă este complet străin, atunci returnați pachetul curierului”.

Reprezentanții firmelor de curierat spun că infractorii nu le-au spart bazele de date și că cel mai probabil au obținut datele personale de pe alte site-uri, care nu au un nivel ridicat de protecție.

Adriana Manu, reprezentant al unei firme de curierat: „Obligația companiei de curierat este să preia un colet de la expeditor, să-l livreze le destinatar și să ramburseze banii în contul expeditorului așa cum este orice procedură. Din păcate noi nu știm ce se află în colet și nici dacă un anumit client a comandat un anumit colet de la o anumită companie”.

În ultimii ani, site-urile de comenzi au devenit ținta rețelelor de infractori. În unele cazuri, hoții clonează paginile web, clienții nu-și dau seama, introduc datele cardului, apoi toți banii din cont dispar.

Sorin Stănică, de la Institutul de Prevenire a Criminalității: „Dacă nu suntem siguri că acesta este unul legitim, este bine să nu introducem datele de card și să facem cumpărături cu plata ramburs”.

În ultimele săptămâni, paginile unor firme de curierat s-au umplut cu recenzii negative. Oamenii povestesc cum au fost înșelați cu sute de lei, prin colete false cu ramburs. Multe dintre comenzile plasate au fost făcute pe site-uri precum Temu, Shein și AliExpres.

Editor : C.S.