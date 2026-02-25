Un agent al Poliției de Frontieră, în vârstă de 24 de ani, este acuzat de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, după ce ar fi exploatat sexual mai multe victime, printre care și o adolescentă de 17 ani. Potrivit anchetatorilor, acesta nu ar fi acționat singur, în dosar fiind vizat și un alt tânăr, în vârstă de 23 de ani, suspectat că a recrutat victime în același scop.

Ancheta scoate la iveală detalii despre manipulare, violență și sume importante de bani obținute din exploatarea victimelor. Procurorii susțin că agentul ar fi profitat de vulnerabilitatea unei minore de 17 ani și ar fi convins-o că o iubește, promițându-i un viitor împreună și chiar o eventuală căsătorie.

În realitate, spun anchetatorii, scopul ar fi fost exploatarea sexuală a minorei, fata fiind transportată în Germania și Elveția, unde ar fi fost obligată să practice prostituția. Potrivit probelor din dosar, tânăra a fost cazată în mai multe apartamente închiriate și ar fi fost ținută sub control prin violență fizică și presiune psihologică.

În același dosar, un alt tânăr, de 23 de ani, este suspectat că ar fi recrutat mai multe victime pentru a fi exploatate sexual.

În cadrul anchetei au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare, iar anchetatorii au ridicat documente și alte probe considerate relevante pentru cauză. Procurorii au solicitat luarea unor măsuri preventive față de cei doi suspecți.

Contactată de Digi24, Poliția de Frontieră a transmis că instituția se delimitează ferm de orice angajat care încalcă legea și aplică o politică de toleranță zero față de corupție, abuz sau alte abateri disciplinare.

