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Metoda prin care o grupare fura produse vândute la bordul avioanelor. Prejudiciul e de 800.000 de euro

Data publicării:
furtavion
Foto: Digi24
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Furt de proporții din sute de avioane în România: mai mulți angajați care se ocupau de livrarea produselor vândute la bord sunt acuzați că au furat bunuri în valoare de 800.000 de euro. Anchetatorii au făcut mai multe percheziții, iar 16 suspecți sunt duși la audieri.

Anchetatorii au strâns probe care arată că timp de trei ani, 8 angajați ai unei firme de distribuție ar fi furat parfumuri, ceasuri și alte obiecte valoare de la bordul a sute de avioane din aeroportul Otopeni.

Surse din anchetă spun că suspecții erau cei care se ocupau de livrarea produselor destinate vânzării în timpul zborurilor. După aterizare, însoțitorii de bord puneau produsele rămase și încasările în cutii pe care le sigilau. Pachetele erau preluate de aceeași firmă pentru a fi duse la depozit. Poliția are indicii că, pe drum, angajații desfăceau sigiliile și luau mai multe obiecte, iar mai apoi resigilau cutiile pentru a nu da nimic de bănuit.

Comisar-șef Marius Savu. Director la Direcția de Poliție Transporturi: Au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, parfumuri, ceasuri, truse de make-up, produse care ajungeau la complici sau erau valorificate prin site-urile de profil. Aceleași persoane sustrăgeau parte din încasările produse cu ocazia comercializării acestor produse.

Au fost făcute percheziții în București, Ilfov și Prahova. Anchetatorii au găsit sute de obiecte care proveneau din avioane. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Prejudiciul din dosar se ridică la aproximativ 800.000 de euro.

 

 

Editor : M.B.

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