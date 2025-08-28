Live TV

Metrorex anunţă modificări în circulaţia metroului pe Magistrala 4. Ce trebuie să știe călătorii

Data publicării:
Garnitură de metrou.
Garnitură de metrou. Foto: Metrorex

Metrorex informează călătorii că, începând din 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă. Astfel, pasagerii vor fi transbordaţi la staţia Jiului, unde se vor sui în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit.

Metrorex informează publicul călător, printr-un comunicat de presă citat de News.ro, că, începând cu data de 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă.

Astfel, circulaţia trenurilor de metrou de pe Magistrala 4 se va desfăşura cu transbordare la Jiului, staţie la care, pentru a continua călătoria, pasagerii se vor îmbarca în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit. 

Aceste modificări sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de interconectare între cele două magistrale, care impun închiderea firului 2 de circulaţie între staţiile 1 Mai şi Jiului şi circularea în ambele sensuri pe celălalt fir.

Modificările de trafic sunt determinate de avansarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, care va asigura o legătură directă între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni.

Totodată, Metrorex anunţă reducerea intervalelor de succedare a trenurilor pe alte două magistrale importante. Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2) şi pe Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny), în perioada 8 septembrie – 31 decembrie 2025, intervalul de circulaţie se reduce de la 7 la 6 minute în zilele lucrătoare (luni – vineri) şi de la 10 la 9 minute în weekend şi în zilele de sărbători legale.

„Mulţumim călătorilor noştri pentru înţelegere şi asigurăm că echipele implicate depun toate eforturile pentru desfăşurarea lucrărilor într-un mod eficient şi în condiţii de siguranţă”, mai precizează Metrorex.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni" este declarat de utilitate publică şi de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta răspunde nevoilor de mobilitate ale persoanelor prin extinderea reţelei de transport trans-european şi va contribui semnificativ la creşterea accesibilităţii zonei de nord a Capitalei.

