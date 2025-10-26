Live TV

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan și copilul lor cel mai mic. Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Președintele Nicușor Dan a mers, duminică, cu partenera lui, Mirabela Grădinaru, și cu cei doi copii ai lor la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Fiul cel mic al șefului statului a fost protagonistul mai multor momente haioase.

Un moment amuzant a avut loc la scurt timp după ce familia prezidențială a coborât din mașină pentru a ajunge la inaugurarea Catedralei Naționale. Fiul cel mic al președintelui a încercat să facă fotografii cu oamenii care i-au întâmpinat. 

Imediat după a profitat de neatenția celor din jur și a plecat în altă direcție, însă mama sa l-a recuperat imediat. 

După ce s-a terminat slujba, mezinul președintelui a continuat să atragă atenția. 

La Altarul Sfânt sunt așteptați mii de credincioși pentru a se închina, duminică, de la ora 20:00. 

Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Mii de oameni şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care premierul Ilie Bolojan, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat la inaugurarea Catedralei Naţionale.

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, contribuţia Patriarhiei, dar şi din fonduri publice. 

