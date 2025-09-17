Michelle Obama vine în premieră în România. Este cunoscut un singur eveniment de pe agenda ei

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a SUA, ajunge pentru prima dată în România. Ea va urca pe scenă la București, în cadrul unui eveniment la care participă mai bine de 200 de speakeri internaționali.

Din motive de securitate. agenda sa este ținută secretă. Sunt, de altfel, foarte puține persoane care îi cunosc itinerariul în București.

Michelle Obama a ajuns deja în București, iar mâine, la ora 14.00 va participa la Impact Bucharest, un eveniment pe scena căruia va urca și va avea o discuție liberă timp de oră.

Sunt filtre de securitate și o pază înăsprită la locul evenimentului. Jurnalista Digi24 Anca Suciu face parte dintr-un grup restrâns de persoane care vor face o fotografie de grup cu Michelle Obama.

Toți participanții își vor lăsa telefoanele la intrarea în încăperea unde va fi făcută fotografia și nu vor avea voie să posteze imaginea pe internet.

Experţi de renume şi lideri din mediul de afaceri, reprezentanţi ai sectorului public din România şi din ţările din Europa de Sud-Est participă, în perioada 17 - 18 septembrie, la cea de-a doua ediţie a evenimentului Impact Bucharest.

Discuţiile din cele două zile de conferinţă vor fi axate pe teme precum: dezvoltare economică, inovaţie şi modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale şi globale poate aduce beneficii României.

De asemenea, pe agendă se vor regăsi subiecte diverse de la apărare şi securitate cibernetică, transformare sustenabilă, digitalizare, viitorul oraşelor, până la dezvoltarea economiei globale şi a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing şi comerţ digital.

Printre speakeri sunt însă și vedete ale sportului sau afacerilor, ca Simona Halep, Horia Tecău, Paul Georgescu, deținător al recordului Guiness pentru cel mai lung înot în apă înghețată, sau Daniel Dineș, miliardarul român denumit de Forbes „șeful boților”.

Editor : M.B.