Microbuzele electrice școlare achiziționate la suprapreț cu bani din PNRR iau drumul Parchetului European. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a sesizat Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi după ce Corpul de control a constatat diferențe nejustificate între prețurile de achiziție, de la un județ la altul. Acelaşi tip de microbuz electric a fost achiziţionat cu sume cuprinse între 99.000 de euro şi nu mai puțin de 263.000 de euro. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat la Digi24 de ce a durat procedura atât de mult, în condițiile în care verificările privind aceste achiziții au început în luna august.

„Administrația românească nu excelează în materie de viteză de reacție. Am avut echipa Corpului de control al ministerului care a derulat mai degrabă o analiză legată de rezonabilitatea prețurilor și au fost - și sunt încă în derulare investigațiile de suspiciune de fraudă clasică pentru cele două departamente, adică coordonatorul național PNRR, care e la MIPE și, respectiv coordonatorul de reformă și investiții al Ministerului Educației. Au fost practic trei controale sau analize în paralel. Eu am terminat la un moment dat, am avut la un moment dat un raport preliminar și am pus o serie de întrebări adiționale, adică nu m-a convins ceea ce colegii mei mi-au dat ca informații și am cerut, de exemplu, încă o revenire la Ministerul Educației”, a spus Pîslaru.

El a vorbit și despre constatările făcute de Corpul de Control: „Este vorba de faptul că din cei peste 240 de milioane de lei care au fost folosiți în toată țara, există o variație de prețuri semnificativă, de la 99.000 la 263.000 de de euro și, în mod evident, și pentru cineva care nu este specialist, făcând o analiză legată de cam cam care sunt prețurile în piață, constatăm că sunt niște prețuri mult mai mari decât cele, poate, care ar putea să fie justificate. Nu sunt eu neapărat o autoritate în construcția prețurilor, dar în mod evident, una din constatările foarte importante este aceea că nu a existat niciun fel de analiză cu privire la rezonabilitatea prețurilor atunci când, de exemplu, s-au gândit licitațiile”, a spus ministrul.

„În mod normal, conform ghidurilor, ar trebui să ai o explicație de rezonabilitate a prețului, adică să poți să vezi care este modalitatea în care prețul poate fi considerat rezonabil. Nu au existat astfel de analize, a fost mai degrabă o alocare bugetară, iar ofertanții au oferit fără niciun fel de constrângere în bugetul oferit. Un alt lucru care a fost oarecum bizar este că există o autoritate națională de achiziții publice care a dat avize conforme cu privire la caietele de sarcini. Deci, practic, a existat un control din partea Guvernului pe aceste caiete de sarcini și deși există o cerință foarte clară acestor inspectori de a verifica rezonabilitatea prețurilor atunci când e vorba în caietul de sarcini. Nu a existat o astfel de verificare”, a continuat el.

Ministrul mai spune că, dacă nu ar fi fost umflate prețurile, puteau fi cumpărate mai multe microbuze pentru transportul elevilor. Totuși, adaugă el, decizia ca achizițiile de microbuze să se facă în fiecare județ, și nu la nivel de țară, este legală.

„Eu și MIPE nu suntem nici autoritate judecătorească, nici procurori, să putem analiza aceste lucruri. Ceea ce cred că a fost foarte clar în raportul Corpului de control este că această problemă legată de rezonabilitatea cheltuirii banilor și de eficiența cheltuirii banului public nu pare să fi fost o preocupare în tot circuitul, de la scrierea caietului de sarcini sau a ghidului indicativ orientativ, că așa a fost considerat de la Ministerul Educației, până la terminarea achizițiilor publice. Ceea ce cred în același timp că este oarecum de analizat de către autorități dacă au existat înțelegeri între firme, de ce specificațiile au fost așa cum au fost, chiar dacă ele au fost considerate orientative. Prețul de plecare pentru microbuz, deci fără carosarea și adăugarea acelor baterii, era de 75.000 euro, circa, în piață”, a

mai spus Pîslaru.

