Live TV

Exclusiv Microbuze școlare la suprapreț. Ministrul Pîslaru explică de ce a fost sesizat abia acum Parchetul European

Data actualizării: Data publicării:
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Microbuzele electrice școlare achiziționate la suprapreț cu bani din PNRR iau drumul Parchetului European. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a sesizat Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi după ce Corpul de control a constatat diferențe nejustificate între prețurile de achiziție, de la un județ la altul. Acelaşi tip de microbuz electric a fost achiziţionat cu sume cuprinse între 99.000 de euro şi nu mai puțin de 263.000 de euro. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat la Digi24 de ce a durat procedura atât de mult, în condițiile în care verificările privind aceste achiziții au început în luna august.

„Administrația românească nu excelează în materie de viteză de reacție. Am avut echipa Corpului de control al ministerului care a derulat mai degrabă o analiză legată de rezonabilitatea prețurilor și au fost - și sunt încă în derulare investigațiile de suspiciune de fraudă clasică pentru cele două departamente, adică coordonatorul național PNRR, care e la MIPE și, respectiv coordonatorul de reformă și investiții al Ministerului Educației. Au fost practic trei controale sau analize în paralel. Eu am terminat la un moment dat, am avut la un moment dat un raport preliminar și am pus o serie de întrebări adiționale, adică nu m-a convins ceea ce colegii mei mi-au dat ca informații și am cerut, de exemplu, încă o revenire la Ministerul Educației”, a spus Pîslaru.

El a vorbit și despre constatările făcute de Corpul de Control: „Este vorba de faptul că din cei peste 240 de milioane de lei care au fost folosiți în toată țara, există o variație de prețuri semnificativă, de la 99.000 la 263.000 de de euro și, în mod evident, și pentru cineva care nu este specialist, făcând o analiză legată de cam cam care sunt prețurile în piață, constatăm că sunt niște prețuri mult mai mari decât cele, poate, care ar putea să fie justificate. Nu sunt eu neapărat o autoritate în construcția prețurilor, dar în mod evident, una din constatările foarte importante este aceea că nu a existat niciun fel de analiză cu privire la rezonabilitatea prețurilor atunci când, de exemplu, s-au gândit licitațiile”, a spus ministrul.

„În mod normal, conform ghidurilor, ar trebui să ai o explicație de rezonabilitate a prețului, adică să poți să vezi care este modalitatea în care prețul poate fi considerat rezonabil. Nu au existat astfel de analize, a fost mai degrabă o alocare bugetară, iar ofertanții au oferit fără niciun fel de constrângere în bugetul oferit. Un alt lucru care a fost oarecum bizar este că există o autoritate națională de achiziții publice care a dat avize conforme cu privire la caietele de sarcini. Deci, practic, a existat un control din partea Guvernului pe aceste caiete de sarcini și deși există o cerință foarte clară acestor inspectori de a verifica rezonabilitatea prețurilor atunci când e vorba în caietul de sarcini. Nu a existat o astfel de verificare”, a continuat el.

Ministrul mai spune că, dacă nu ar fi fost umflate prețurile, puteau fi cumpărate mai multe microbuze pentru transportul elevilor. Totuși, adaugă el, decizia ca achizițiile de microbuze să se facă în fiecare județ, și nu la nivel de țară, este legală.

„Eu și MIPE nu suntem nici autoritate judecătorească, nici procurori, să putem analiza aceste lucruri. Ceea ce cred că a fost foarte clar în raportul Corpului de control este că această problemă legată de rezonabilitatea cheltuirii banilor și de eficiența cheltuirii banului public nu pare să fi fost o preocupare în tot circuitul, de la scrierea caietului de sarcini sau a ghidului indicativ orientativ, că așa a fost considerat de la Ministerul Educației, până la terminarea achizițiilor publice. Ceea ce cred în același timp că este oarecum de analizat de către autorități dacă au existat înțelegeri între firme, de ce specificațiile au fost așa cum au fost, chiar dacă ele au fost considerate orientative. Prețul de plecare pentru microbuz, deci fără carosarea și adăugarea acelor baterii, era de 75.000 euro, circa, în piață”, a

mai spus Pîslaru.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
3
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul fondurilor europene.
Dragoş Pîslaru anunță că va sesiza Parchetul European pentru achiziţiile de microbuze electrice pentru elevi la suprapreț
dragos pislaru
Dragoş Pîslaru, după decizia C.E. de a nu suspenda fondurile europene pentru România: „Procedura de deficit excesiv rămâne deschisă”
dragos pislaru face declaratii
Ministrul Dragoş Pîslaru: Atât timp cât cheltuim banii europeni, nu avem cum să intrăm în recesiune economică
dragos pislaru la microfon
„Sunt revoltat”. Dragoș Pîslaru, noi precizări în scandalul numirii Alinei Gîrbea la Ministerul Investițiilor Europene
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru, după ce cumnata lui Drulă a fost numită secretar de stat la MIPE: „Nu fac investigații despre viața ei personală”
Recomandările redacţiei
donald trump
Trei teme ies în evidență în strategia de apărare a SUA. Cum vede...
pupitru psd
Şedinţă a conducerii PSD, după înfrângerea lui Daniel Băluță în...
Royal Navy track Russian submarine
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a...
Taxa de cogenerare. Foto Getty Images
Ce este taxa de cogenerare: Cât costă și cum vor crește facturile la...
Ultimele știri
UE și SUA se pregătesc de un război cu Rusia în Arctica, susține șeful Marinei Federației Ruse
12 agenţi FBI spun că au fost concediaţi pentru că au evitat confruntarea cu protestatarii în timpul manifestaţiilor din 2020
Locuințele s-au scumpit, în medie, cu 14% la nivel național. Pentru prima dată, pe primul loc în clasament se află Craiova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Blocul groazei din Rahova a ajuns un pericol iminent! Ce a apărut într-unul dintre apartamentele care a...
Fanatik.ro
Ce buget va avea la dispoziție Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Contractele pentru care a renunțat la funcția din...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei...
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Setarea pe care să o faci la calorifer noaptea. Nu trebuie dat la minim, dar nici oprit pentru a economisi...
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Sia, apariție surprinzătoare în mijlocul luptei pentru custodia fiului ei. Fanii au fost impresionați...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Cum se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026? Anunț important de la Casa de Pensii
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...