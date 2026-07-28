Microvibrații detectate în masivul de sare de la Salina Praid. SALROM propune trecerea la codul portocaliu de alertă

SALROM propune instituirea codului portocaliu de alertă la Salina Praid, după ce magnitudinea maximă a microvibrațiilor înregistrate în masivul de sare a depășit pragul corespunzător codului galben. Compania subliniază că nu au fost constatate noi prăbușiri sau modificări ale reliefului și că măsura are caracter preventiv, fără a impune evacuarea populației.

Specialiştii au înregistrat mişcări ale masivului de sare la Salina Praid, dar verificările din teren nu au reliefat o nouă prăbuşire sau ale semne de instabilitate. Cu toate acestea, „magnitudinea maximă a evenimentelor seismice înregistrate a depăşit nivelul corespunzător codului galben de alertare a populatiei” şi se propune creşterea gradului de alertă în zonă la cod portocaliu. Acest lucru nu înseamnă, potrivit SALROM, că se impune evacuarea localnicilor.

„În perioada 25–27 iulie 2026, s-a înregistrat o creştere a salinităţii pârâului Corund, fenomen monitorizat permanent de instituţiile implicate în gestionarea situaţiei din zona Salinei Praid, inclusiv de Societatea Naţională a Sării – SALROM. În aceeaşi perioadă, specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au detectat, în mai multe rânduri, microvibraţii în zona monitorizată”, anunţă, marţi, SALROM, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, analiza datelor indică faptul că atât intensitatea, cât şi frecvenţa acestora sunt în scădere. „Potrivit evaluărilor preliminare, aceste microvibraţii sunt compatibile cu procese de redistribuire a tensiunilor în masivul de sare. Acest tip de manifestare nu indică, în sine, producerea unei prăbuşiri, însă justifică menţinerea unei monitorizări continue şi corelarea datelor seismice cu observaţiile geotehnice, hidrogeologice şi topografice. Totodată, observaţiile de suprafaţă efectuate cu drona şi cu staţia topografică automată, precum şi verificările realizate în teren de specialiştii Societatea Naţională a Sării – SALROM, nu au evidenţiat modificări ale reliefului sau alte semne de instabilitate la suprafaţă”, precizează compania.

Cu toate acestea, în conformitate cu pragurile de alertă stabilite prin Hotărârea nr. 9 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, „magnitudinea maximă a evenimentelor seismice înregistrate a depăşit nivelul corespunzător codului galben de alertare a populatiei”.

„În consecinţă, a fost propusă instituirea codului de alertă PORTOCALIU. Instituirea codului portocaliu nu înseamnă evacuarea populaţiei din zona afectată. Această măsură are caracter preventiv şi permite autorităţilor, împreună cu Societatea Naţională a Sării – SALROM şi celelalte instituţii implicate, să intensifice monitorizarea şi să aplice măsurile prevăzute în planurile de intervenţie, astfel încât orice evoluţie a fenomenelor monitorizate să poată fi identificată şi gestionată în timp util”, a mai transmis SALROM.

Compania precizează că monitorizarea parametrilor seismici, geotehnici, topografici şi hidrogeologici continuă în regim permanent.

Editor : M.I.