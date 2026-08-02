Doi migranți din Maroc, intrați ilegal în România, au fost găsiți leșinați în semiremorca unui TIR din Turcia

Doi cetăţeni marocani, care au pătruns ilegal în România ascunzându-se în semiremorca unui TIR, au fost descoperiţi în stare de inconştienţă, în urma unui control efectuat pe DN 5, în judeţul Giurgiu, în cadrul acţiunii „SUMMER MIGRATION 4”.

Cei doi au fost descoperiţi sâmbătă, în jurul orei 17:50, de poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu, care au oprit pentru control un ansamblu rutier format din cap tractor şi semiremorcă, înmatriculat în Turcia şi condus de un cetăţean turc, care efectua un transport de profile din aluminiu pe ruta Turcia-România, anunță Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.

„În urma controlului efectuat asupra semiremorcii, poliţiştii de frontieră au descoperit, ascunşi printre bunurile transportate, doi cetăţeni străini care nu deţineau documente de călătorie. Din primele verificări, s-a stabilit că aceştia au pătruns în interiorul semiremorcii prin tăierea prelatei, sigiliul vamal aplicat pe mijlocul de transport fiind intact. Cele două persoane au fost găsite în stare de inconştienţă, motiv pentru care poliţiştii de frontieră au solicitat intervenţia unui echipaj medical prin SNUAU 112. După acordarea îngrijirilor medicale de specialitate şi stabilizarea stării de sănătate, persoanele în cauză au fost preluate de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi conduse la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în vederea continuării cercetărilor", a transmis Poliţia de Frontieră.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit că persoanele în cauză sunt cetăţeni marocani, fiind întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 262 alin. (1) din Codul penal.

Ulterior, cei doi cetăţeni străini au fost preluaţi de către autorităţile bulgare, în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, acţiunea s-a desfăşurat în cooperare cu Poliţia de Frontieră din Republica Bulgaria, în cadrul măsurilor compensatorii aplicate la frontiera internă Schengen, pentru gestionarea fluxurilor migraţioniste şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere.

Editor : B.E.