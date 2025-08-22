Mihai Chirica, primarul Iașiului, anunță suspendarea relațiilor cu Ion Ceban, edilul Chișinăului. Care este motivul

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat suspendarea raporturilor dintre el şi edilul Chişinăului, Ion Ceban, după ce acestuia i s-a interzis accesul în Spaţiul Schengen, urmând a fi totodată iniţiate procedurile de suspendare a înfrăţirii oraşelor Iaşi şi Chişinău.

Mihai Chirica a scris, vineri, pe Facebook, adresându-se cetăţenilor moldoveni, că în urma interzicerii accesului primarului Chişinăului, Ion Ceban, în Spaţiul Schengen, a decis să suspende relaţiile cu edilul Chişinăului.

„Cu mare regret, dar cu aceeaşi prietenie care a caracterizat întotdeauna relaţia mea cu Republica Moldova, doresc să vă comunic că situaţia politică complicată generată de interdicţia aplicată domnului Ion Ceban, primarul municipiului Chişinău, de a intra pe teritoriul Uniunii Europene, evidenţiază faptul că ultimele sale luări de poziţie trădează o îndepărtare rapidă de valorile europene, valori împărtăşite şi de România, ca stat membru al Uniunii Europene. În acest context, am decis suspendarea temporară a raporturilor dintre mine, ca primar al municipiului Iaşi, şi domnul Ion Ceban, concomitent cu întărirea relaţiilor dintre mine şi voi - cetăţenii municipiului Chişinău, precum şi cu toate instituţiile din Republica Moldova fidele valorilor europene”, a afirmat edilul ieşean Mihai Chirica.

Primarul Iaşiului a susţinut că acest demers nu afectează relaţiile excelente dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului şi nici angajamentul său privind consolidarea colaborării - economice, culturale şi educaţionale - dintre Iaşi, România şi Republica Moldova.

„Este timpul să strângem rândurile şi să contribuim la reconfirmarea traseului pro-european al Republicii Moldova”, a spus Chirica.

Totodată, primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat, într-o emisiune la TVR Moldova, că va iniţia procedurile de suspendare a înfrăţirii oraşelor Iaşi şi Chişinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spaţiul Schengen.

„E o chestiune pe care o voi demara în perioada următoare. Mă obligă legea. Sunt discuţii şi pe marginea Ministerului Afacerilor Externe la noi, cum vom coopera. Am zis: nu ştiu, mă depăşeşte, dar din punctul meu de vedere această cooperare nu poate continua aşa”, a explicat primarul Iaşiului.

Vineri, primarul Chişinăului, Ion Ceban, a scris, pe Facebook, că în „acest joc politic” legat de interdicţia sa „sunt impuşi mai mulţi reprezentanţi din România să facă declaraţii”.

„Îmi pare rău că în acest joc politic cu interdicţia mea sunt impuşi mai mulţi reprezentanţi din România să facă anumite declaraţii. Plus la toate că aceste relaţii de cooperare şi înfrăţire vin pe linia Ministerului de Externe şi iarăşi ne dăm seama de unde cresc picioarele. Cunosc şi sper că legea şi justiţia sunt mai sus de orice joc politic îngust şi vom obţine dreptate, iar adevărul va fi stabilit. Vom continua procesul de contestare în instanţele din România, dar şi cele internaţionale”, a scris Ion Ceban pe pagina sa de Facebook.

Primarul general al municipiului Chişinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar şi în tot Spaţiul Schengen, pe o perioadă de cinci ani, a scris, în 9 iulie, Ziarul de Gardă. Informaţia a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti, care precizează că este vorba despre motive „de siguranţă naţională”.

Editor : Ș.R.