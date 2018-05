Mihai Chirica se declară mulțumit că „instalația de artă” a stârnit controverse

Creaţia artistului Clemens Behr amplasată pe pietonalul Ştefan cel Mare continuă să stârnească reacţii în spaţiul public. În schimb, primarul Mihai Chirica se declară mulțumit.

Foto: ziaruldeiasi.ro

„Produsul artistic este cel pe care îl vedeţi. Am călă­torit şi eu prin multe oraşe din lume unde am văzut opere artistice mai aparte decât ceea ce ştim noi, mai în­tr-un alt sens decât ceea ce am fost învăţaţi la şcoală, mai provocatoare pentru lumea artistică pe un subiect, pe o nişă, pe un nivel de pregătire. Un lucru care trebuie re­marcat şi pentru care eu sunt foarte mulţumit - chiar sunt mulţumit că ieşenii nu au trecut indiferenţi pe lângă opera de artă a unui artist, unii criticând, alţii apreciind”, a declarat primarul Mihai Chirica, potrivit Ziarul de Iași.