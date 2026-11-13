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Mihai Daraban spune că nu are legătură cu subiectul Oil Terminal, după ce fratele său a fost reținut în dosarul contrabandei cu petrol

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Mihai Daraban-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Mihai Daraban. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, spune că nu are nicio legătură cu dosarul contrabandei cu petrol din Portul Constanța, după ce fratele său, Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT.

„Sunt nevoit să revin public, pentru că numele meu şi al Camerei de Comerţ şi Industrie a României sunt asociate, zi de zi şi fără niciun discernământ, cu o procedură judiciară aflată în desfăşurare, privind activitatea societăţii Oil Terminal SA, companie controlată de statul român. Aşa cum am precizat de nenumărate ori în spaţiul public, nici eu, nici Camera de Comerţ şi Industrie a României nu avem vreo legătură cu acest subiect. Împotriva mea nu există nicio plângere penală şi nu am nicio calitate procesuală în această anchetă sau în oricare alta. Nu am deţinut şi nu deţin vreo funcţie în cadrul Oil Terminal şi nu am fost implicat, în niciun fel, în activitatea acestei societăţi. Cu toate acestea, numele meu, precum şi cel al CCIR, sunt târâte prin titluri şi materiale de presă doar pentru că pot genera audienţă. Aceasta nu mai este informare, ci asociere forţată”, a spus Mihai Daraban, într-un comunicat citat de Agerpres.

El precizează că CCIR nu este parte în această procedură, nu a avut relaţii contractuale cu Oil Terminal SA şi nu desfăşoară activităţi în domeniul operaţiunilor portuare, vamale sau al comerţului cu produse petroliere.

„Numele unei instituţii private, construită prin muncă şi rezultate, nu poate fi folosit drept decor pentru un subiect cu care nu are nimic în comun. Am încredere deplină în justiţie şi respect prezumţia de nevinovăţie, care se aplică oricărui cetăţean. Stabilirea faptelor este atributul exclusiv al autorităţilor, motiv pentru care nu voi comenta o procedură aflată în desfăşurare. Îmi menţin disponibilitatea, exprimată deja public, de a sprijini aflarea adevărului. Cer însă un lucru elementar: ca adevărul să fie respectat şi în spaţiul public, nu doar în sălile de judecată. Le solicit celor care scriu despre acest subiect să înceteze asocierile nefondate cu persoana mea şi cu instituţia pe care o conduc. Îmi rezerv dreptul de a-mi apăra numele şi imaginea CCIR prin toate mijloacele legale", mai arată preşedintele CCIR.

Joi, procurorii DIICOT şi poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat 46 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov, într-o cauză care vizează constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.

Conform unor surse judiciare, printre cei vizaţi de anchetă sunt şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi de la CEC Bank Bucureşti.

Gabriel Daraban, care şi-a dat demisia, joi, din funcţia de director comercial al Oil Terminal, a fost reţinut de DIICOT, fiind acuzat că face parte dintr-o grupare suspectată de evaziune fiscală în circuitul de comercializare a motorinei. El este fratele şefului Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în Mykonos.

În acelaşi dosar a fost reţinut şi Gheorghe Chealfă, un om de afaceri care activează în domeniul petrolier.

Editor : M.B.

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