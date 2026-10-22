Mihai Jurca: Decizia CCR cu privire la ordonanţa SAFE nu impactează măsurile luate şi nici paşii viitori. România nu pierde niciun ban

Şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, care va fi eliberat din funcţie începând cu data de 26 octombrie, explică, joi, că decizia CCR cu privire la ordonanţa referitoare la Programul SAFE nu impactează măsurile luate până acum şi nici paşii viitori. „România nu pierde niciun ban”, a transmis Mihai Jurca.

Jurca explică că OUG 38/2026, atacată la CCR, cuprindea o tehnicalitate referitoare la modul de efectuare a plăţilor şi a recepţiei pentru echipamente. Pe scurt, mărea termenul de la 3 la 5 ani pentru construcţia de nave. ”Dacă noul guvern vrea nave făcute în România prin programul european SAFE, trebuie să schimbe legea ca să ajute producţia din ţară, nu să o blocheze”, este de părere Jurca.

„Curtea Constituţională a României s-a pronunţat astăzi cu privire la un conflict constituţional legat de adoptarea OUG nr. 38/2026. Multe persoane au numit-o, în mod eronat, «Ordonanţa SAFE». Totuşi, actul normativ nu reglementează modul de implementare a Programului SAFE şi nu impactează măsurile luate până acum şi nici paşii viitori, ci alte măsuri legate de industrie. Adevăratul act care reglementează implementarea programului SAFE este OUG nr. 62/2025, modificată ulterior prin OUG nr. 21/2026. Cea din urmă a fost confirmată inclusiv de CCR printr-o decizie din vara trecută, când a stabilit că nu există niciun viciu de constituţionalitate. România nu pierde niciun ban, echipamentele, precum şi investiţiile în industria de apărare se vor desfăşura fără probleme în continuare”, a transmis Mihai Jurca, şeful Cancelariei premierului, pe pagina de Facebook.

Jurca precizează faptul că „singura legătură minoră cu SAFE priveşte o tehnicalitate referitoare la modul de efectuare a plăţilor şi a recepţiei pentru echipamente”.

„Pe scurt: când statul comandă echipament militar, plăteşte o parte din bani în avans, dar legea cere ca echipamentul să fie livrat în cel mult 3 ani. Numai că o navă militară nu se poate construi în 3 ani – nicăieri în lume. E ca şi cum ai vrea să-ţi construieşti o casă, iar banca îţi dă avansul cu condiţia ca o casă să fie gata în 6 luni. Orice constructor îţi spune că nu se poate în mai puţin de un an. Rezultatul: nu poţi construi casa, deşi ai banii. Nu e vina nimănui – regula e făcută prost”, a mai transmis Jurca.

Acesta precizează că OUG 38/2026 mărea termenul de la 3 la 5 ani, până la încheierea Programului SAFE, ca statul să poată comanda nave şi ele să fie construite în şantierele din România.

„Dacă noul guvern vrea nave făcute în România prin programul european SAFE, trebuie să schimbe legea ca să ajute producţia din ţară, nu să o blocheze”, a explicat Jurca, ce va părăsi funcţia în 26 octombrie.

Curtea Constituţională a constatat, joi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, referitor la ordonanţa privind programul SAFE, adoptată şi trimisă spre publicare de Cabinetul Bolojan când era interimar, după votarea de către Parlament a moţiunii de cenzură prin care Executivul a fost demis. CCR a admis, astfel, solicitarea liderului PSD Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor.

„Guvernul şi-a exercitat competenţa de a adopta ordonanţe de urgenţă cu depăşirea rolului său constituţional, întrucât ordonanţele adoptate de Guvern după ce acesta a fost demis prin moţiune de cenzură nu se încadrează în competenţa de îndeplinire numai a actelor necesare pentru administrarea treburilor publice”, arată CCR.

Totodată, conform Curţii, Constituţia distinge între Guvernul care exercită mandatul întemeiat pe încrederea Parlamentului şi Guvernul care, după încetarea acelui mandat, asigură administrarea treburilor publice până la învestirea succesorului său, iar ”a accepta o teză contrară, ar însemna că Parlamentul nu mai exercită controlul asupra Guvernului, ci că Guvernul este cel care controlează puterea legiuitoare”.

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Editor : A.P.