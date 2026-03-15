Mii de autori au publicat o carte „goală” în semn de protest față de utilizarea fără permisiune a operelor lor de către IA

Aproximativ 10.000 de scriitori, printre care Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory și Richard Osman au publicat o carte „goală” pentru a protesta împotriva firmelor de IA care le utilizează operele fără permisiune.

Aproximativ 10.000 de scriitori au contribuit la cartea „Don’t Steal This Book” (Nu furați această carte), al cărei conținut este reprezentat doar de o listă cu numele lor. Copii ale cărții au fost distribuite participanților la târgul de carte de la Londra, marți, cu o săptămână înainte ca guvernul britanic să publice o evaluare a costurilor economice ale modificărilor propuse la legea drepturilor de autor, informează The Guardian.

Arta britanică nu trebuie sacrificată pentru câștiguri speculative din AI, spun scriitorii.

Până la 18 martie, miniștrii trebuie să prezinte o evaluare a impactului economic, precum și o actualizare a progreselor înregistrate în cadrul unei consultări privind revizuirea legislativă, pe fondul nemulțumirii profesioniștilor din domeniul creativ cu privire la modul în care lucrările lor sunt utilizate de firmele de IA.

Organizatorul cărții, Ed Newton-Rex, compozitor și activist pentru protejarea drepturilor de autor ale artiștilor, a declarat că industria IA „se bazează pe lucrări furate... preluate fără permisiune sau plată”.

El a adăugat: „Aceasta nu este o infracțiune fără victime – IA generativă concurează cu persoanele pe ale căror lucrări se bazează, jefuindu-le mijloacele de trai. Guvernul trebuie să protejeze creatorii din Marea Britanie și să refuze legalizarea furtului lucrărilor creative de către companiile de IA.”

Alți autori care și-au adus contribuția la această carte sunt Mick Herron, autorul Slow Horses, scriitoarea Marian Keyes, istoricul David Olusoga și Malorie Blackman, autoarea Noughts and Crosses.

„Nu este deloc nerezonabil să ne așteptăm ca companiile de IA să plătească pentru utilizarea cărților autorilor”, a declarat Blackman.

Pe coperta din spate a cărții scrie: „Guvernul britanic nu trebuie să legalizeze furtul de cărți în beneficiul companiilor de IA.”

Precedent

Anul trecut, Anthropic, o firmă lider în domeniul IA și dezvoltatorul chatbotului Claude, a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari (1,1 miliarde de lire sterline) pentru a soluționa un proces colectiv intentat de autori de cărți care au afirmat că startup-ul a folosit copii piratate ale operelor lor pentru a-și antrena produsul principal.

