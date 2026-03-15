Live TV

Mii de autori au publicat o carte „goală” în semn de protest față de utilizarea fără permisiune a operelor lor de către IA

Data publicării:
Inteligență Artificială
Foto: Profimedia
Din articol
Precedent

Aproximativ 10.000 de scriitori, printre care Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory și Richard Osman au publicat o carte „goală” pentru a protesta împotriva firmelor de IA care le utilizează operele fără permisiune.

Aproximativ 10.000 de scriitori au contribuit la cartea „Don’t Steal This Book” (Nu furați această carte), al cărei conținut este reprezentat doar de o listă cu numele lor. Copii ale cărții au fost distribuite participanților la târgul de carte de la Londra, marți, cu o săptămână înainte ca guvernul britanic să publice o evaluare a costurilor economice ale modificărilor propuse la legea drepturilor de autor, informează The Guardian.

Arta britanică nu trebuie sacrificată pentru câștiguri speculative din AI, spun scriitorii.

Până la 18 martie, miniștrii trebuie să prezinte o evaluare a impactului economic, precum și o actualizare a progreselor înregistrate în cadrul unei consultări privind revizuirea legislativă, pe fondul nemulțumirii profesioniștilor din domeniul creativ cu privire la modul în care lucrările lor sunt utilizate de firmele de IA.

Organizatorul cărții, Ed Newton-Rex, compozitor și activist pentru protejarea drepturilor de autor ale artiștilor, a declarat că industria IA „se bazează pe lucrări furate... preluate fără permisiune sau plată”.

El a adăugat: „Aceasta nu este o infracțiune fără victime – IA generativă concurează cu persoanele pe ale căror lucrări se bazează, jefuindu-le mijloacele de trai. Guvernul trebuie să protejeze creatorii din Marea Britanie și să refuze legalizarea furtului lucrărilor creative de către companiile de IA.”

Alți autori care și-au adus contribuția la această carte sunt Mick Herron, autorul Slow Horses, scriitoarea Marian Keyes, istoricul David Olusoga și Malorie Blackman, autoarea Noughts and Crosses.

„Nu este deloc nerezonabil să ne așteptăm ca companiile de IA să plătească pentru utilizarea cărților autorilor”, a declarat Blackman.

Pe coperta din spate a cărții scrie: „Guvernul britanic nu trebuie să legalizeze furtul de cărți în beneficiul companiilor de IA.”

Anul trecut, Anthropic, o firmă lider în domeniul IA și dezvoltatorul chatbotului Claude, a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari (1,1 miliarde de lire sterline) pentru a soluționa un proces colectiv intentat de autori de cărți care au afirmat că startup-ul a folosit copii piratate ale operelor lor pentru a-și antrena produsul principal.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Digi Sport
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul...
Fanatik.ro
Cum s-a schimbat totul pentru pentru Diana Şucu după intrarea soţului în fotbal: „Avem o viaţă foarte...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Alexandru Ion Țiriac a dezvăluit legile pe care le aplică în afaceri. Ce părere are, de fapt, despre bani
Adevărul
Expresia pe care Trump o folosește des în ultima perioadă. Explicațiile experților despre mesajul ascuns
Playtech
Ștecher sau ștecăr, cum se scrie corect? Greşeala făcută de 90% dintre români
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Mărturii tulburătoare ale victimelor lui Bivolaru, într-un nou documentar. Cum a fost prins gurul MISA
Newsweek
Care pensionari vor lua mai puțini bani la pensie în 2026? Cum se pot proteja de scăderi neașteptate?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică