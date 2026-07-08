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Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă în următoarele săptămâni. Termoenergetica anunță lucrări de reparaţii şi modernizare

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robinet din care curge apă fierbinte
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
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Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, miercuri, că în următoarele zile vor fi făcute lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, derulate cu finanţare din fonduri europene şi guvernamentale, în mai multe zone din Capitală. Aceste investiţii „sunt esenţiale pentru creşterea siguranţei şi eficienţei sistemului de alimentare cu energie termică”, potrivit CMTEB.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti menţionează că aceste lucrări au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea lor. 

Astfel, se vor efectua următoarele lucrări: 

  1. Pe reţeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 500 mm, pe Şoseaua Panduri, se vor executa lucrări de modernizare ce vor afecta Sectorul 5 în integralitate. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 5, Obiectivul 14, parte a obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti" şi impun sistarea furnizării apei calde menajere către 55 de puncte termice (845 de blocuri, 42.238 de apartamente), în perioada cuprinsă între 13.07.2026 şi 18.07.2026.
  2. Pe reţeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 600 mm, în zona cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanţi şi Strada Nicolae Caramfil din Sectorul 1, se vor executa lucrări de modernizare de către firma Energetica. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Obiectivului 4 – Magistrala II–III Grozăveşti (tronson CS20 – CS11 – Aviaţiei) şi impun sistarea furnizării apei calde menajere către 18 puncte termice (230 de blocuri, 8.842 de apartamente), în perioada cuprinsă între 13.07.2026 şi 31.07.2026.
  3. Pe reţeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1100 mm, în zona cuprinsă între Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Şoseaua Berceni, Şoseaua Olteniţei, Calea Şerban Vodă, Şoseaua Giurgiului, Strada Niţu Vasile, Strada Emil Racoviţă şi Bulevardul Alexandru Obregia, se vor executa lucrări în cadrul proiectului POIM, parte a obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti". Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 4, Obiectivul 17, Obiectivul 18, Obiectivul 19 şi Obiectivul 20 impun sistarea furnizării apei calde menajere către 72 de puncte termice şi 2 module termice (1.100 de blocuri), în perioada cuprinsă între 20.07.2026 şi 02.08.2026.
  4. Pe reţeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1000 mm, în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga şi Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3, se vor executa lucrări de modernizare de către firma ELSACO. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 1, Obiectivul 1 (tronson CS 5 – CI 2 – 1 MB – 5 MB) şi Obiectivul 2 (tronson CMB – CV16), parte a obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti" şi impun sistarea furnizării apei calde menajere către 92 de puncte termice (1.016 de blocuri), în perioada cuprinsă între 20.07.2026 şi 02.08.2026.
  5. Pe reţeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 900 mm, în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga şi Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3, se vor executa lucrări de modernizare de către firma SICOR. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 1, Obiectivul 4 (tronson 5 MB – 11 MB – 12 MB), parte a obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti" şi impun sistarea furnizării apei calde menajere către 92 de puncte termice (972 de blocuri), în perioada cuprinsă între 20.07.2026 şi 02.08.2026.

Sursa citată precizează că după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor menţionate se va face etapizat, pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat şi sigur.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent, iar clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

„Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti mulţumeşte consumatorilor pentru înţelegere şi îşi cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare al Capitalei”, transmit reprezentanţii CMTEB.

Editor : C.S.

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