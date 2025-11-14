Live TV

Mii de copaci au fost plantați de angajații DIGI: „Dacă natura are grijă de noi, trebuie să avem și noi grijă de natură"

angajati digi-padurea digi
Angajați Digi. Foto Captură Digi24

Deși cu o floare nu se face primăvară, cu 5.000 de copaci se poate face o pădure. 110 voluntari ai grupului DIGI au luat parte la cea de-a doua ediție a campaniei „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”, iar în această etapă a fost împădurit un hectar.

Echipați cu cizme, lopeți și mânuși, angajații grupului DIGI au început să planteze puieți pe un câmp din comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu. La această inițiativă au participat angajați de la Digi Sport, Digi FM și Pro FM.

Liza Sabău și Horțaiu Cuc, alias Cucu, au fost printre primii care s-au întrecut în săpături și copaci plantați.  

„Ne săpăm groapa unul altuia”, a spus Liza Sabău, de la Pro FM.

„Da, mai mult eu ei”, a completat Cucu.

„E mai forțos. Suntem aici la acțiunea asta minunată, Pădurea DIGI, undeva în afara Bucureștiului pe o porțiune de pământ care are risc de deșertificare”, a adăugat Liza.

„Am venit aici să aplic principiul: nu pot ei defrișa, cât putem noi să plantăm. Așa că ăsta-i un început și vă recomand tuturor să încercați să faceți ceva dacă vedeți ceva în neregulă în jurul vostru. Puteți să puneți mâna să schimbați și voi ceva”, a precizat Ionuț Bodonea, realizator ProFM.

Și cei de la Digi Sport au pus umărul la treabă.

„Eu sunt la departamentul de săpat. Până acum am plantat și doi copăcei. Noi plantăm vișini turcești. Nu știu dacă sunt de vișinată sau de dulceață, dar sperăm să iasă”, a afirmat Dan Filoti, jurnalist Digi Sport.

„Dacă natura are grijă de noi, trebuie să avem și noi grijă de natură. Pentru mine, lucrurile sunt simple, și pentru soția mea la fel, pentru că iubim foarte mult natura. Am venit cu cățelul nostru, căruia că-i plac foarte mult pădurile. Sperăm să aibă de ce să se bucure și el”, George Dobre, jurnalist Digi Sport.

Beatrice Ghiciov și Nono Semen, realizatori Digi FM, și-au unit forțele pentru plantarea salcâmilor.

„Merge treaba foarte bine. Îl am pe groparul meu personal, Nono Semen”, a spus Beatrice Ghiciov.

„Ne-am împărțit bine. Beatrice este coordonatoarea și ne-am coordonat așa: ca eu să sap groapile”, a completat Nono Semen.

„În următorii trei - patru ani, aici o să se dezvolte o nouă pădure, o nouă zonă de biodiversitate. Să vedem fazani, să vedem vulpi, să vedem tot felul de viețuitoare, care vor avea o nouă casă aici. Avem, în momentul de față sudul României, într-un proces continuu de deșertificare, degradare a solului. Avem nevoie de a veni cu păduri pentru a fixa aceste pământuri de la deșertificare, pentru a le stopa de la deșertificare”, a spus Andrei Coșuleanu, președintele Asociației Act For Tomorrow.

