Mii de flacoane cu soluţie injectabilă pe bază de toxină botulinică, fără documente legale, descoperite la Calafat

Peste 3.200 de flacoane cu toxină botulinică, în valoare totală de peste 3,3 milioane de lei au fost găsite la Calafat de către vameşi şi poliţişti de frontieră, ascunse şi nedeclarate, într-un microbuz care circula din Bulgaria către România şi urma să ajungă în Germania. Autoritatea Vamală Română atrage atenţia că această captură scoate în evidenţă un fenomen periculos: introducerea în circuitul comercial a unor substanţe injectabile fără documente legale.

Autoritatea Vamală Română informează că în 27 octombrie, în jurul orei 13:00, în parcarea din apropierea staţiei de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de mers Bulgaria-România, lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat, împreună cu poliţişti de frontieră de la Calafat, au selectat pentru control, în baza analizei de risc, un microbuz înmatriculat în Bulgaria, potrivit News.ro.

Potrivit comunicatului, mijlocul de transport era condus de un cetăţean bulgar, în vârstă de 36 de ani, care circula pe ruta Bulgaria-Germania şi transporta bunuri personale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În urma controlului efectuat s-au descoperit, ascunse şi nedeclarate printre bagajele din interiorul microbuzului, 324 de flacoane cu toxină botulinică, precum şi 2.957 de flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă - toxină botulinică", precizează sursa citată.

Valoarea totală a produselor descoperite a fost estimată la 3.378.200 de lei.

Poliţiştii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Cercetările au fost preluate de Biroul de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi clarificarea situaţiei de fapt.

Editor : M.B.