România devine, în această toamnă, una dintre principalele zone de antrenament ale NATO în Europa de Est. Cel mai mare exercițiu al anului, DACIAN FALL 2025, este coordonat de armata franceză, care a trimis un număr record de 2.400 de militari și zeci de vehicule blindate. Pregătirile se desfășoară la Cincu, în județul Brașov, dar și în alte locații.

Militarii au ajuns în România pe cale maritimă, feroviară și rutieră, în cadrul unei operațiuni logistice de mare amploare: „Venim din Franța pe mare, pe calea ferată și pe șosea. Toți acești oameni sosesc aici, la Cincu, dar și în alte două locații, Făgăraș și Cârțișoara. Din aceste trei puncte primim peste 1000 de persoane ca parte a exercițiului. Toate trenurile din Franța ajung aici în patru zile, iar noi le descărcăm în doar o zi. Am primit oameni din Grecia și peste 150 de vehicule au traversat Bulgaria, Grecia și România în mai puțin de trei zile pentru a ajunge în Cârțișoara și Cincu”, a declarat Yann Schmidt, comandantul Elementului național de sprijin al Franței.

Aeronava A330 a transportat 190 de soldați și peste 4 tone de echipamente. Totul s-a desfășurat într-un timp record în mai puțin de două ore, întreaga operațiune de descărcare a fost finalizată.

„Eu mă ocup de procedura de încărcare și descărcare. Oamenii mei au nevoie de aproximativ o oră și jumătate pentru a efectua toate operațiunile. Încărcăm trei paleți, aproximativ trei tone de echipamente generale și materiale periculoase, cum ar fi bateriile echipamente, uniforme de luptă”, a spus unul din militarii francezi care a ajuns la Cincu.

Echipamente militare pe drumurile și căile ferate din România

În următoarea săptămână, românii vor vedea pe șosele și pe căile ferate transporturi militare masive: tancuri, vehicule de transport și obuziere vor fi duse către poligoanele din centrul, estul și sudul țării.

Zonele respective sunt considerate strategice, pentru că reprezintă linia de apărare în cazul unui potențial atac venit din est: „Este o adevărată provocare să ne asigurăm că nu există probleme legate de trecerea frontierelor. De aceea lucrăm în strânsă coordonare cu camaradul meu de la NFIU România, pentru a ne asigura că nu sunt probleme la trecerea frontierelor”.

Hub logistic construit de la zero în județul Sibiu

Pentru a susține exercițiile militare, francezii au ridicat un hub logistic complet nou în județul Sibiu. Acolo sunt reparate vehiculele, păstrate rațiile de hrană și tratate eventualele răni ale militarilor. Această infrastructură va rămâne în funcțiune pe termen lung, consolidând prezența NATO în regiune.

Grupul de luptă NATO de la Cincu va fi ridicat la nivel de brigadă, după acest exercițiu, ceea ce înseamnă că baza va putea găzdui până la 5.000 de militari în caz de necesitate. Următorul obiectiv al Alianței este transformarea acestei structuri într-o divizie complet operațională.

Aceasta ar permite României să primească la Cincu între 15.000 și 20.000 de soldați până în anul 2027–2028, întărind astfel flancul estic al NATO și capacitatea de reacție în fața oricărei amenințări venite dinspre Rusia.

