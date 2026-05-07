Armata României mobilizează mii de rezerviști, într-o serie de exerciții prin care Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul unui conflict. Cei care au făcut armata vor primi cereri de chemare, iar rezerviștii care nu merg la ziua de instrucție pot fi amendați.

Este o serie de exerciții care va începe săptămâna viitoare în județele Alba și Hunedoara. Oamenii de acolo vor fi chemați la o zi de instrucție. Exercițiile vor continua pe tot parcursul verii, iar în toamnă va avea loc o mobilizare și în București și Ilfov, cea mai mare, unde vor fi chemați aproximativ 10.000 de oameni.

Cei vizați sunt oamenii care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă. Este vorba despre persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Fiecare persoană va primi acasă o cerere de chemare la unitate sau acest document va fi adus de poliție la domiciliu. Vor fi anunțați oamenii cu câteva zile înainte de desfășurarea exercițiului. Aceștia vor trebui să meargă la unitatea la care sunt chemați și vor petrece o zi de antrenament. Acolo vor trage cu arma. Ministerul Apărării Naționale va pune la dispoziție uniformă, veste antiglonț, dar și o masă la la prânz, după care se vor întoarce acasă.

Cei care nu se prezintă, însă, riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1.200 lei.

Armata vrea să facă această mobilizare pentru a ști exact pe ce rezerviști se poate baza în cazul unui conflict. Pentru că această categorie de rezerviști se schimbă de la an la an. Unii oameni se îmbolnăvesc, nu mai sunt apți de luptă și de aceea armata își dorește să știe exact pe câți oameni se bazează.

Cu siguranță că în săptămânile următoare vor apărea foarte multe dezinformări legate de faptul că România ar putea să intre în război. Evident, sunt informații false, această procedură este făcută periodic de Armata României. La ultima mobilizare în București au fost însă și probleme. Oamenii au fost chemați la adrese greșite sau chiar nu au primit ordinele de mobilizare.

