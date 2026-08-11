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Video Mii de români filmează și reclamă abaterile rutiere: ce orașe domină clasamentul șoferilor agresivi

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Șofer agresiv
Imagini surprinse de șoferi români, folosite ca dovezi pentru sancționarea comportamentului agresiv în trafic. Foto: Profimedia
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Mii de șoferi conduc agresiv în trafic. La sancționarea lor au contribuit și reclamațiile făcute prin aplicația Sesizări Abateri Rutiere a MAI.

Conform statisticilor puse la dispoziție de Poliție, cei mai mulți șoferi agresivi sunt în București, Iași și Timișoara.

Cei mai mulți sunt prinși și sancționați pentru comportamentul agresiv, datorită spiritului civic al românilor care trimit mii de filmări prin aplicația online de sesizări „Abateri rutiere”.

În primele șase luni ale acestui an, polițiștii au primit peste 700 de sesizări de la cetățeni care reclamau comportamente agresive sau nepotrivite în trafic.

De când funcționează aplicația, din toamna lui 2024, s-au strâns aproape 2.300 de reclamații, potrivit datelor economica.net obținute de la IGPR, relatează Ligia Pricopi, jurnalist Digi24.

Polițiștii au sancționat, cu ajutorul cetățenilor cu spirit civic care au trimis dovezi concrete, inclusiv probe video, 1.900 de șoferi. Prin urmare, 80% dintre reclamații au avut drept consecințe sancțiuni.

În București s-au dat cele mai multe sancțiuni – 420. Brigada Autostrăzi a aplicat, de asemenea, 275 de sancțiuni. Județele Iași și Timiș sunt în top, cu 180, respectiv 121 de sancțiuni. Pe de altă parte, cele mai puține sesizări legate de încălcarea regulilor de circulație au venit din Galați, Maramureș și Dâmbovița.

Editor : S.S.

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