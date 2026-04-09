Miliardarul Rinat Ahmetov, despre prietenia cu Mircea Lucescu: „M-a învățat să beau vin"

Rinat Ahmetov. Foto: Captură Digi24
Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani

Patronul clubului Şahtior Doneţk, miliardarul Rinat Ahmetov, a venit joi la Arena Naţională şi i-a adus un ultim omagiu legendarului tehnician Mircea Lucescu. Înainte să plece de la stadion, Ahmetov a făcut câteva declarații în care a evocat prietenia sa cu marele antrenor român. Printre altele, acesta a spus Mircea Lucescu l-a învățat să bea vin alb. „Până să-l cunosc, nu mă atingeam de vin”, a spus miliardarul ucrainean.

Rinat Ahmetov a ajuns la stadion după ora 17:00 şi, după ce i-a îmbrăţişat şi a vorbit cu Neli Lucescu şi cu Răzvan Lucescu, s-a recules la catafalcul lui Mircea Lucescu.

„Este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior Donețk, pentru suporterii fotbalului din Ucraina și pentru microbiștii din România și din toată lumea, precum și pentru fanii echipelor unde a antrenat Mircea Lucescu. A fost prietenul meu, am lucrat 12 ani împreună. Am cucerit 22 de trofee – opt campionate, șase cupe ale Ucrainei am cucerit, șapte supercupe, precum și Cupa UEFA”, a declarat Rinat Ahmedov.

Îmi amintesc că atunci când am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit și a purtat pe umeri drapelul României. Trebuie să fiți mândri că un antrenor din România a reprezentat fotbalul din țara sa în alte țări, în alte campionate.

„Noi am început să lucrăm împreună, împărțeam și durerea și bucuria. Am devenit mari prieteni. A fost un om foarte important în viața mea. Tot timpul am ținut cont, am respectat viziunile lui Mircea, precum și filozofia dânsului vizavi de fotbal. Consider că Mircea a avut o viață fericită, nu putea fără muncă. A plecat dintre noi de pe terenul de fotbal”, a adăugat acesta.

„Nici într-o oră n-aș putea povesti amintirile frumoase trăite alături de Mircea. Am trăit foarte multe momente fericite. El m-a învățat pe mine să beau vin. Până să-l cunosc, nu mă atingeam de vin. Mircea a venit, a semnat contractul la Donețk, și după meciuri am început să servim vin alb și discutam despre joc. Dumnealui mi-a zis că dacă am atâtea emoții în timpul meciului, îmi recomandă să beau un pahar de vin alb. Iar eu l-am învățat la rândul meu să cânte karaoke. Nu prea ne reușea nici mie, nici dânsului, dar oricum încercam și cântam. Acum, când m-am întâlnit cu doamna Neli, dumneai și-a amintit, așa că întrebați-o, să vă povestească”, a povestit miliardarul ucrainean.

Acesta şi-a amintit că în urmă cu 17 ani Lucescu a suferit un infarct la Doneţk: „Acum 17 ani s-a întâmplat la Doneţk ca Mircea să facă un infarct. Am adus chirurgi de la Kiev şi în noaptea aceea l-au operat. Toată noaptea atunci m-am învârtit în jurul spitalului îngrijorat. Când el şi-a revenit l-am vizitat, a fost un moment memorabil. Eu am venit aici şi când s-a întâmplat accidentul cu tramvaiul”.

Rinat Ahmetov, care a rămas foarte apropiat de familia Lucescu, s-a arătat bucuros de faptul că Răzvan Lucescu îi calcă pe urme tatălui său în antrenorat.

„Sufletul meu și inima mea sunt alături de familia Lucescu. Ei pentru mine sunt foarte apropiați. Cu doamna Neli am petrecut foarte mult timp, și cu mister la fel. Este o doamnă modestă, elegantă, frumoasă. Toți oamenii care au cunoscut-o la noi pe doamna Neli își amintesc de dumneaei cu plăcere și mult respect. Cu Răzvan m-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum bun în fotbal. I-am spus acum lui Răzvan că are cu un trofeu mai mult decât avea Mircea la aceeași vârstă, înseamnă că este foarte bun. Este un om foarte serios. Îmi amintesc că ne-a bătut cu 1-0, chiar dacă Șahtior era mai puternică în acea vreme”, a mai spus Ahmetov.

Rinat Ahmetov a fost însoţit la Arena Naţională de fostul căpitan al echipei Şahtior Doneţk, Darijo Srna. În cursul zilei, un alt fost component al grupării ucrainene, Dmitro Cigrinski, şi-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani

Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal, a încetat din viață marți seară, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde fusese internat după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament cu naționala.

Programul de vizitare se încheie joi la ora 20:00.

Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii.

Biserica Sfântul Elefterie: Cortegiul funerar se va deplasa către lăcaşul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Cimitirul Bellu: Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20.

Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mircea Lucescu.
Ceremonia funerară a lui Lucescu de vineri va afecta circulația în București: Detalii despre traseul cortegiului și drumuri închise
BUCURESTI - ARENA NATIONALA - OMAGIU - MIRCEA LUCESCU - 8 APR 2026
Mii de români și-au luat adio de la Mircea Lucescu. Numele lui a fost scandat pentru ultima dată de suporteri, pe Arena Naţională
barcelona m
Momente de reculegere pentru Mircea Lucescu la meciurile din Champions League și Europa League
Sicriul cu trupul antrenorului Mircea Lucescu este depus la Arena Națională.
Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. Cei care l-au iubit pe „Il Luce” pot să îi aducă un ultim omagiu
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu, ultimul interviu: „Nu pot să plec ca un laș”
Recomandările redacţiei
mircea geoana
Poate Donald Trump să scoată SUA din NATO? Geoană: „Tensiunile sunt...
Hungary Anti Ukraine Campaign
„Acestea nu sunt alegeri democratice normale”. Parlamentul European...
dragos pislaru (1)
Pîslaru, despre pensiile speciale din PNRR: „Am un optimism rezervat”...
10_AUGUST_SET_NOU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_022
Dosarul 10 august: Tribunalul Bucureşti a admis cererea de a nu mai...
Ultimele știri
Rusia se confruntă cu un deficit bugetar „fără precedent”, în ciuda creșterii prețurilor petrolului
UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz
Zelenski s-a întâlnit cu reprezentanţi ai minorităţii maghiare din Ucraina, înaintea alegerilor din Ungaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Dosar penal după un incident șocant în Iași. Șoferul de ride-sharing care a sunat la 112, cercetat după ce o...
Adevărul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Playtech
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...