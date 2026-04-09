Patronul clubului Şahtior Doneţk, miliardarul Rinat Ahmetov, a venit joi la Arena Naţională şi i-a adus un ultim omagiu legendarului tehnician Mircea Lucescu. Înainte să plece de la stadion, Ahmetov a făcut câteva declarații în care a evocat prietenia sa cu marele antrenor român. Printre altele, acesta a spus Mircea Lucescu l-a învățat să bea vin alb. „Până să-l cunosc, nu mă atingeam de vin”, a spus miliardarul ucrainean.

Rinat Ahmetov a ajuns la stadion după ora 17:00 şi, după ce i-a îmbrăţişat şi a vorbit cu Neli Lucescu şi cu Răzvan Lucescu, s-a recules la catafalcul lui Mircea Lucescu.

„Este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior Donețk, pentru suporterii fotbalului din Ucraina și pentru microbiștii din România și din toată lumea, precum și pentru fanii echipelor unde a antrenat Mircea Lucescu. A fost prietenul meu, am lucrat 12 ani împreună. Am cucerit 22 de trofee – opt campionate, șase cupe ale Ucrainei am cucerit, șapte supercupe, precum și Cupa UEFA”, a declarat Rinat Ahmedov.

Îmi amintesc că atunci când am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit și a purtat pe umeri drapelul României. Trebuie să fiți mândri că un antrenor din România a reprezentat fotbalul din țara sa în alte țări, în alte campionate.

„Noi am început să lucrăm împreună, împărțeam și durerea și bucuria. Am devenit mari prieteni. A fost un om foarte important în viața mea. Tot timpul am ținut cont, am respectat viziunile lui Mircea, precum și filozofia dânsului vizavi de fotbal. Consider că Mircea a avut o viață fericită, nu putea fără muncă. A plecat dintre noi de pe terenul de fotbal”, a adăugat acesta.

„Nici într-o oră n-aș putea povesti amintirile frumoase trăite alături de Mircea. Am trăit foarte multe momente fericite. El m-a învățat pe mine să beau vin. Până să-l cunosc, nu mă atingeam de vin. Mircea a venit, a semnat contractul la Donețk, și după meciuri am început să servim vin alb și discutam despre joc. Dumnealui mi-a zis că dacă am atâtea emoții în timpul meciului, îmi recomandă să beau un pahar de vin alb. Iar eu l-am învățat la rândul meu să cânte karaoke. Nu prea ne reușea nici mie, nici dânsului, dar oricum încercam și cântam. Acum, când m-am întâlnit cu doamna Neli, dumneai și-a amintit, așa că întrebați-o, să vă povestească”, a povestit miliardarul ucrainean.

Acesta şi-a amintit că în urmă cu 17 ani Lucescu a suferit un infarct la Doneţk: „Acum 17 ani s-a întâmplat la Doneţk ca Mircea să facă un infarct. Am adus chirurgi de la Kiev şi în noaptea aceea l-au operat. Toată noaptea atunci m-am învârtit în jurul spitalului îngrijorat. Când el şi-a revenit l-am vizitat, a fost un moment memorabil. Eu am venit aici şi când s-a întâmplat accidentul cu tramvaiul”.

Rinat Ahmetov, care a rămas foarte apropiat de familia Lucescu, s-a arătat bucuros de faptul că Răzvan Lucescu îi calcă pe urme tatălui său în antrenorat.

„Sufletul meu și inima mea sunt alături de familia Lucescu. Ei pentru mine sunt foarte apropiați. Cu doamna Neli am petrecut foarte mult timp, și cu mister la fel. Este o doamnă modestă, elegantă, frumoasă. Toți oamenii care au cunoscut-o la noi pe doamna Neli își amintesc de dumneaei cu plăcere și mult respect. Cu Răzvan m-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum bun în fotbal. I-am spus acum lui Răzvan că are cu un trofeu mai mult decât avea Mircea la aceeași vârstă, înseamnă că este foarte bun. Este un om foarte serios. Îmi amintesc că ne-a bătut cu 1-0, chiar dacă Șahtior era mai puternică în acea vreme”, a mai spus Ahmetov.

Rinat Ahmetov a fost însoţit la Arena Naţională de fostul căpitan al echipei Şahtior Doneţk, Darijo Srna. În cursul zilei, un alt fost component al grupării ucrainene, Dmitro Cigrinski, şi-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani

Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal, a încetat din viață marți seară, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde fusese internat după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament cu naționala.

Programul de vizitare se încheie joi la ora 20:00.

Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii.

Biserica Sfântul Elefterie: Cortegiul funerar se va deplasa către lăcaşul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Cimitirul Bellu: Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20.

Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.

